Выставка бездомных животных пройдет 1 мая на юго‑западе Москвы

В центре культуры и искусства «Меридиан» на юго-западе Москвы 1 мая откроется большая выставка бездомных животных «Первомай! Надо брать!», сообщается на сайте центра.

«На празднике будут все составляющие настоящего Первомая. За веселье и задор на площадке отвечают 60 собак, за весеннее настроение — 40 кошек. Солидарностью заведуют волонтеры, готовые принять всех желающих в наши стройные ряды», — говорится в сообщении.

Труд организации акции взяли на себя волонтеры благотворительного проекта «Надо брать!» (БФ «Вирта») и сотрудники ЦКИ «Меридиан».

Проект «Надо брать!» успел стать доброй традицией в «Меридиане». Каждый сможет лично познакомиться и вдоволь пообщаться с животными: поиграть с ними, погладить, обнять, сфотографировать и забрать нового любимца домой.

«Это совершенно бесплатно, но передача животного в новую семью осуществляется строго по договору, так что не забудьте взять с собой паспорт», — отмечается в материале.