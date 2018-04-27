Кого (и зачем) смотреть на выставке «Другие берега» в «Манеже»?

В ЦВЗ «Манеж» открылась выставка «Другие берега». В нее вошли работы ключевых художников московской галереи «Триумф»: от AES+F и Recycle Group до CrocodilePOWER. Рассказываем об 11 авторах, чьи работы непременно нужно увидеть. Александр Бродский

Художник известен как один из современных представителей направления «бумажной архитектуры». Его интерес обращен к темам памяти, утраченного времени и утопии. Работы Александра Бродского не требуют критических очерков, они скорее нуждаются в долгом медитативном созерцании и обращаются к личному опыту и ощущениям, словно отпечатки воспоминаний, способные вызвать в памяти зрителя моменты его собственного прошлого. Александр Морозов

Художник выхватывает из повседневности самые обыкновенные, ничем, казалось бы, не примечательные фрагменты, детали, кадры. В его картинах нет сюжета, движения, времени. Это стоп-кадры, главные действующие (а вернее было бы сказать — бездействующие) лица которых — сами предметы, а подчас и вовсе лишь их фрагменты. Живописная техника (яичная темпера на досках с меловым левкасом), в которой работает художник, — сложная, трудоемкая. Она требует длительного процесса написания картины. И смотреть на работы Морозова стоит сходным образом — долго, медитативно, проникая внутрь: за пределы внешней видимой оболочки. Анатолий Akue

Cегодня Akue — один из самых уважаемых представителей российской стрит-арт сцены. Впервые увидев живописные работы художника, будто оказываешься внутри калейдоскопа ярких чистых красок. Этот богатый, полный разнообразных решений мир сбивает с ног и завораживает. Стоит чуть более внимательно всмотреться в картины, погрузиться в них, и открывается сложный мир символов, философских воззрений и приобретенных знаний. В своих картинах он последовательно рассматривает процесс появления новых идей и для этого обращается к метафоре «гостя». Каждая из таких идей, внезапно или предсказуемо захватывающая разум человека, меняет его восприятие и уклад жизни. Именно свобода от привязанности к идеям для Akue есть некое совершенное состояние. Cлед, который оставляют такие гости-идеи, прежде чем окончательно стать частью образа жизни или исчезнуть навсегда, оказался в центре внимания последних работ художника.

Ветераны Великой Отечественной войны — герои 30-метровой панорамы «За отвагу» — предстают на фоне реки, похожей на ту, на берегах которой разворачивалась веселая вакханалия «Тотальной живописи», раннего проекта Виноградова и Дубосарского. Но это не Волга русского березового рая, а холодный Стикс, отделяющий мир живых от царства забвения Аида. И неважно, что картина празднования 9 мая выдержана в мажорных тонах: счастливые улыбки, цветы, отглаженная форма, боевые награды — все это не может скрыть того, что День Победы клонится к закату, превращаясь в Тень Победы, а солдаты, грудь каждого из которых украшает медаль «За отвагу» (скромная на вид, но при этом особо ценная для фронтовиков, ведь давали ее только за личную храбрость и мужество в бою), — последний легион, почти скрывшийся за горизонтом ушедшего XX столетия. Уже скоро их место займут новые ветераны совсем не «священных войн», а колониальных кампаний вроде афганской. Тема войны, и прежде всего Отечественной войны, появилась в творчестве Виноградова и Дубосарского именно как реакция на официоз.

Художник исследует различные области применения видео как инструмента — от документальных фильмов до масштабных мультимедийных инсталляций. Одной из повторяющихся его тем является противопоставление природы и неорганических структур и систем, созданных людьми. Представленные объекты, иногда называемые «документальными скульптурами», предлагают видения из воспоминаний и окаменевшую архитектуру. Объекты инфраструктуры когда-то задумывались, чтобы помочь человеку в его образе жизни. Их твердость, казалось, могла придать уверенности и служить иллюстрацией предсказуемого будущего. В этих работах материализованная критика обнажает их текущее состояние разложения и непригодности. Егор Плотников

Со времени обучения в художественном институте Егора Плотникова интересует тема отношений зрителя и произведения искусства. Его пейзажи наследуют почти что двухсотлетней традиции этого жанра и обладают теми качествами монотонности, лаконичности и эмоциональной сдержанности, что характерны именно для русской школы. В его серию «Пустое место» входят реалистичные полотна, изображающие аскетичные и скупые среднерусские ландшафты в духе барбизонцев и передвижников, в сочетании с миниатюрной антропоморфной пластикой. «Пустое место», с одной стороны, является образом настоящего времени, а с другой, — образом пространства. При этом современный человек ощущает постоянный дефицит этого пространства, свободного времени или времени, которое позволяет выпасть из процесса и остановиться. Си Ло Художник родился в Китае, в городе Таншань провинции Хэбэй, но уже в пять лет переехал с семьей в Санкт-Петербург. Работы Си Ло, отражающие ярко выраженную творческую индивидуальность, оказываются понятными и близкими человеку как Запада, так и Востока. Они пронизаны ощущением трагичности и глубокой отрешенности. Перед лицом общей драмы персонажи картин, намеренно обезличенные художником, превращаются в массу, унифицированную толпу, сплавленную в единое целое общим переживанием. Суан Чхве

Корейский художни обучался в Национальном университете Сеула. Его интересуют социальная, психологическая и эмоциональная стороны нашего существования. Окончательный облик его скульптур нередко складывается в результате деконструкции, перестановки частей и их вторичной сборки. Гиперреализм в скульптуре становится для художника идеальным медиумом, дающим возможность исследовать различные феномены — эмоции, восприятие, человеческую психологию и различные идеологии. AES+F На сегодняшний день AES+F — пожалуй, наиболее успешные представители медиаискусства на отечественной художественной сцене. Мировое признание принесли им многоканальные видеоинсталляции, смонтированные из статичных изображений в единое повествование, распадающееся на множество отдельных нарративов. Первая масштабная видеоработа AES+F «Last Riot» («Последнее восстание») — это погружение в виртуальное пространство, порожденное реальным и медийными мирами. Здесь прошлые эпохи соседствуют с будущим, а созидание с распадом. Художники населяют этот ландшафт подростками, которые находятся в вечной войне с самим собой. CrocodilePOWER

В своих работах CrocodilePOWER изображают техногенные миры, выходящие за грань привычного восприятия. Эти миры населены объектами и существами, утратившими свою суть и идентичность, изменившими форму и собственное целеполагание. Зритель видит чрезвычайно хрупкие пространства, одновременно обращенные как в прошлое, так и в будущее, полные абсурдных идей, действий и персонажей. Живописные и скульптурные работы CrocodilePOWER изобилуют яркими контрастными цветами и абсурдными сюжетами — вместе они словно отражают сверхспектакулярную виртуальную реальность, которая совершенствуется с каждым днем. Художники исследуют грань между реальным и виртуальным, между мечтами, снами, воспоминаниями и тем, что, как нам кажется, происходит на самом деле. Recycle Group