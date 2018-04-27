Премия в области современного искусства: «Инновация-2018» назвала лауреатов

Срез современного искусства

Премия «Инновация» присуждалась в семи конкурсных номинациях за проекты, реализованные в 2017 году на территории Российской Федерации, уточняется в материале.

Как отметила директор дирекции по специальным проектам и развитию Росизо Екатерина Кибовская, чьи слова приводит пресс-служба, жюри премии в этом году отметило очень высокий уровень номинантов. «Если мы посмотрим на тренды в современном искусстве, мы увидим тренды на синтез, на междисциплинарность. Мы видим, безусловно, что очень много молодых художников», — подчеркнула она.

По ее словам, организаторы довольны выбором жюри, так как в нем отображена вся палитра современного искусства.

Она уточнила, что церемония стала своеобразным «сеансом новых свершений». Так как она проходила в Театре Наций, для нее был специально придуман иммерсивный спектакль, который больше никогда не повторится.

Результаты премии

В номинации «Образовательный проект» награду получила музейная резиденция «Подросток+музей». Премии в номинации «Региональный проект» удостоена выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород), — Артем Филатов

В свою очередь премией в номинации «Книга года: теория и история современного искусства», учрежденной совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство», отмечено издание «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III», Станислав Шурипа.

"Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства)", — уточняется в материале.

Премию в номинации «Художник года» получил Владимир Логутов, представивший в центре современного искусства «Винзавод» выставку «Следующий уровень». Победителями в номинации «Куратор года» стали Мария Крамар и Карен Саркисов, получившие награду за мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства).

Спецпризы

В то же время премия «Инновация» присуждалась в двух внеконкурсных номинациях: премию в номинации «За вклад в развитие современного искусства России» получил Иосиф Бакштейн , а обладателями премии в номинации «За поддержку современного искусства России» стали Владимир Смирнов Константин Сорокин (Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина).

Специальный приз, трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cité internationale des Arts, в номинации «Новая генерация» присужден Французским институтом и Посольством Франции в России Илье Федотову-Федорову за проект «Инстинкт сохранения».