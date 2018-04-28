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Стали известны лауреаты госпремии в области современного искусства «Инновация — 2018»
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Стали известны лауреаты госпремии в области современного искусства «Инновация — 2018» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Госпремия в области современного искусства «Инновация-2018» объявила лауреатов в семи конкурсных номинациях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премии.
В номинации «Образовательный проект» награду получила музейная резиденция «Подросток+музей». Премии в категории «Региональный проект» удостоена выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород). «Книгой года» стала «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III» Станислава Шурипы.
Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C совместно с ММОМА).
Премию в номинации «Художник года» получил Владимир Логутов за экспозицию «Следующий уровень» в «Винзаводе». «Кураторами года» стали Мария Крамар и Карен Саркисов, получившие награду за мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Фонд V-A-C совместно с ММОМА).
Премией в номинации «Проект года» отмечена 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, ранее получившая премию Курехина.
Неконкурсную премию в категории «За вклад в развитие современного искусства России» получил Иосиф Бакштейн, а обладателями неконкурсной премии в номинации «За поддержку современного искусства России» стали Владимир Смирнов и Константин Сорокин.
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