Стали известны лауреаты госпремии в области современного искусства «Инновация — 2018»

Госпремия в области современного искусства «Инновация-2018» объявила лауреатов в семи конкурсных номинациях, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премии.

В номинации «Образовательный проект» награду получила музейная резиденция «Подросток+музей». Премии в категории «Региональный проект» удостоена выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород). «Книгой года» стала «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III» Станислава Шурипы.

Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C совместно с ММОМА).

Премию в номинации «Художник года» получил Владимир Логутов за экспозицию «Следующий уровень» в «Винзаводе». «Кураторами года» стали Мария Крамар и Карен Саркисов , получившие награду за мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Фонд V-A-C совместно с ММОМА).

Премией в номинации «Проект года» отмечена 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства, ранее получившая премию Курехина.