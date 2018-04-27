В Москве объявили победителей премии в области современного искусства

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Главный приз «Проект года» Государственной премии в области современного искусства «Инновация-2018», получила четвертая Уральская индустриальная биеннале современного искусства, передает корреспондент ТАСС. Торжественная церемония награждения прошла в столичном Театре наций в пятницу.

Премию «Инновация» учредили в 2005 году. Она присуждается за проекты, реализованные в 2017 году на территории России. В этом году в оргкомитет премии подали 375 заявок из более чем из 50 российских городов. Из них выбрали по пять лучших проектов в каждой из семи конкурсных номинаций: «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства».

Уральская биеннале — один из крупнейших региональных международных художественных проектов, запущенных на территории РФ. Раз в два года биеннале разворачивается в крупных невыставочных пространствах Екатеринбурга и городах Свердловской области. Первая и вторая биеннале проходили на территории типографии «Уральский рабочий». Третья впервые показала городу гостиницу «Исеть» — уникальный памятник конструктивизма.

Биеннале исследует индустриальность как наследие и актуальную практику Уральского региона. Используя современное искусство, биеннале интегрирует регион в мировой художественный контекст. Кураторы, художники, социологи и культурологи со всего мира рассказывают Урал по-новому. За годы работы в биеннале приняли участие более 70 стран и более 300 художников.

Индивидуальные премии

Победителями в номинации «Куратор года» стали Мария Крамар и Карен Саркисов , получившие награду за мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства» (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства).

Премию в номинации «Художник года» получил Владимир Логутов , представивший в центре современного искусства «Винзавод» выставку «Следующий уровень».

Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities /Applications Group (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства).

Образование и регионы

В номинации «Образовательный проект» награду получила музейная резиденция «Подросток+музей».

Премии в номинации «Региональный проект» удостоена выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород) — Артем Филатов

Премией в номинации «Книга года: теория и история современного искусства», учрежденной совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство», отмечено издание «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III», Станислав Шурипа.

Вклад в искусство