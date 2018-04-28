Ещё
Чилингарова пришла на открытие «Генеральной репетиции» в ММОМА в перьях, а Шеварднадзе — в косухе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чилингарова пришла на открытие «Генеральной репетиции» в ММОМА в перьях, а Шеварднадзе — в косухе 

WMJ.ru 33 минуты назад
Фото: WMJ.ru
В выставку-спектакль, расположившуюся на трех этажах музея, вошли работы Луиз Буржуа, Амедео Модильяни, Арсения Жиляева, Синди Шерман, Алигьеро Боэтти, Марселя Бротарса, Филиппа Паррено и других художников из коллекций фонда V-A-C, ММОМА и KADIST. Предпремьерный показ первого акта оценили и дегустировали коктейли многочисленные звездные гости: продюсер Софико Шеварднадзе в брутальной косухе, телеведущая Ксения Чилингарова в арт-платье с перьями, шоумен Андрей Малахов без недавно подарившей ему сына супруги, скульптор Михаил Шемякин, стилист Влад Лисовец и многие другие.
Больше фото с предпремьерного показа ищи в нашей галерее!
Около 130 событий — перформансы, концерты, кинопоказы, ридинг— и фоногруппы, воркшопы, лекции, дискуссии, занятия с детьми и посетителями старшего возраста — пройдут в рамках «Генеральной репетиции» до 16 сентября.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Было — стало: куда пропала любимица Максима Фадеева певица Юлия Савичева после «Фабрики звезд» Не надо стесняться: 5 фильмов, которые помогут раскрыть твою сексуальность Красиво живут: в каких ресторанах ужинают Нюша, Пелагея, Козловский и другие звезды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы47
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении33
Как уходили знаменитости18
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение