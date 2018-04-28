В выставку-спектакль, расположившуюся на трех этажах музея, вошли работы Луиз Буржуа, Амедео Модильяни, Арсения Жиляева, Синди Шерман, Алигьеро Боэтти, Марселя Бротарса, Филиппа Паррено и других художников из коллекций фонда V-A-C, ММОМА и KADIST. Предпремьерный показ первого акта оценили и дегустировали коктейли многочисленные звездные гости: продюсер Софико Шеварднадзе в брутальной косухе, телеведущая Ксения Чилингарова в арт-платье с перьями, шоумен Андрей Малахов без недавно подарившей ему сына супруги, скульптор Михаил Шемякин, стилист Влад Лисовец и многие другие.
Больше фото с предпремьерного показа ищи в нашей галерее!
Около 130 событий — перформансы, концерты, кинопоказы, ридинг— и фоногруппы, воркшопы, лекции, дискуссии, занятия с детьми и посетителями старшего возраста — пройдут в рамках «Генеральной репетиции» до 16 сентября.
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Фото:пресс-служба