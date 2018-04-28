Художник изобразил миньонов из «Гадкого Я» на месте героев известных полотен

Американский художник Гриффин Грейл‐Бингэм из Портленда (штат Орегон) создает серию картин с изображением миньонов из серии мультфильмов «Гадкий я», которые представляются в качестве героев знаменитых полотен. Из‐за специфики стиля, картины художника выглядят жутковатыми. Об этом сообщил Dish Rag Magazine.

Гриффин дал необычное новогоднее обещание 1 января 2017 года, суть которого в том, что молодому человеку необходимо каждую неделю рисовать картину с миньонами из «Гадкого я» и выкладывать ее вInstagram. Известно, что до этого художник никогда не пробовал рисовать красками.

Сейчас Гриффин написал уже 69 картин с миньонами, и собирается продолжать работу в этом направлении.

Сам Гриффин не может назвать себя фанатом миньонов. По его словам, он видел лишь один мультфильм с их участием. Несмотря на это, он убежден, что именно необычные желтые создания лучше всего подходят для того, чтобы заменять людей на известных полотнах, ведь они очень похожи между собой, а значит способны вписаться куда угодно.

Отмечается, что больше чем за год, прошедший с момента новогоднего обещания, Гриффин заметно улучшил свои навыки рисования.

На данный момент художник развешивает картины у себя в комнате. Но когда место закончится, он собирается рассылать их своим знакомым. Однако он сомневается, что найдется большое количество людей, которые захотят повесить у себя его версию знаменитых полотен.

Именно это является главной причиной, по которой Гриффин не продает свои работы. И несмотря на то, что подписчиков на странице художника не много, все они приходят в восторг с появлением каждой новой вариации известной картины.

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