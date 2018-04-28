Ещё
В Перми признали автора арт-объекта «Счастье не за горами»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми признали автора арт-объекта «Счастье не за горами» 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермский городской центр охраны памятников согласился признать Матросова автором знаменитого арт-объекта. Как сообщает интернет-журнал Zvzda со ссылкой адвоката художника, решения добивались с 2017 года.
Представителям Бориса Матросова удалось предоставить администрации города все необходимые материалы, подтверждающие авторство. До 12 июня около арт-объекта установят информационную табличку с именем художника. Теперь Борис Матросов также имеет полное право реагировать на нарушение авторских прав.
АиФ Пермь: последние новости
Пермский Sad Face художник нарисовал «грустное лицо» на Берлинской стене Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 29, 30 апреля и 1, 2 мая Отец пермского андеграунда научит детей и пенсионеров создавать арт-объекты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру28
Как уходили знаменитости18
Киноляпы, которые никто не замечал24
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение