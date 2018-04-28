В Перми признали автора арт-объекта «Счастье не за горами»

Пермский городской центр охраны памятников согласился признать Матросова автором знаменитого арт-объекта. Как сообщает интернет-журнал Zvzda со ссылкой адвоката художника, решения добивались с 2017 года.

Представителям Бориса Матросова удалось предоставить администрации города все необходимые материалы, подтверждающие авторство. До 12 июня около арт-объекта установят информационную табличку с именем художника. Теперь Борис Матросов также имеет полное право реагировать на нарушение авторских прав.