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Уральская индустриальная биеннале стала лучшим проектом России в области современного искусства
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Уральская индустриальная биеннале стала лучшим проектом России в области современного искусства 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Уральская индустриальная биеннале современного искусства получила государственную премию «Инновация-2018». Выставке присвоено звание «Проект года» — это главный приз конкурса.
Победителей наградили в столичном Театре наций. Приз на сцене получила организатор биеннале Алиса Прудникова.
«11 дипломов всей команде Уральской индустриальной биеннале современного искусства! Проект года! Инновация! Ура!» — написала она в своём Instagram под фото с дипломами.
Премию «Инновация» учредили в 2005 году. В этом году жюри рассматривали 375 заявок более чем из 50 российских городов. Кроме «Проекта года» были номинации «Куратор года», «Художник года», «Региональный проект», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Книга года: теория и история современного искусства».
Уральская индустриальная биеннале современного искусства осенью 2017 года прошла в Екатеринбурге уже в четвёртый раз. Площадка для неё каждый раз новая. В прошлый раз художники разместили свои экспозиции и инсталляции в цехах бывшего Приборостроительного завода на берегу Городского пруда.
А третья биеннале стала лучшим региональным проектом современного искусства на премии «Инновация». Она проходила в гостинице «Исеть».
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