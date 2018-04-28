В Нанкине открылась выставка древних фарфоровых подушек

Нанкин, 27 апреля / Синьхуа / — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.

Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.

Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.

Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.

Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.

Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.