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В Нанкине открылась выставка древних фарфоровых подушек
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В Нанкине открылась выставка древних фарфоровых подушек 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.
Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.
Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.
Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.
Нанкин, 27 апреля /Синьхуа/ — Выставка фарфоровых подушек времен династий Тан /618-907/, Сун /960-1279/, Ляо /916-1125/, Цзинь /1115-1234/ и Юань /1271-1368/ открылась сегодня в Музее развалин монастыря Дабаоэнь в Нанкине /провинция Цзянсу, Восточный Китай/.
Вниманию публики представлены 144 уникальных экспоната.
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