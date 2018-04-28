Костромичей приобщают к дорожной романтике: в ювелирном музее открылась выставка подстаканников

В Костроме открылась любопытная выставка, посвященная истории подстаканника. В экспозицию под названием «Он согрел мою душу в пути» вошли экспонаты из частных коллекций Натальи Бубновой из Ярославля и Евгения Соловьева из Фурманова, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Как рассказал идейный вдохновитель выставки Денис Иванцов, экспозиция освящает историю подстаканника за последние 100 лет. Каждая витрина посвящена отдельной теме: революция 1917 года, агитационная политика Советской России, события Великой Отечественной войны, послевоенная страна. Показана и современность — олимпийские игры 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года. Всего на выставке представлено около 90 подстаканников. Любопытно, что некоторые экспонаты могут стоить от 10 до 300 тысяч рублей.

Дорожная романтика, мотивы Кустодиева, поезда — все это должно импонировать старшему поколению. Но, к сожалению, традиция пить чай из подстаканника понемногу уходит. Тем не менее, обычаи русского чаепития были сильны и в Костроме. До сих пор наши мастера делают замечательные подстаканники в технике скани, — рассказал Денис ИВАНЦОВ.

{slider} На этой витрине показано русское чаепитие как оно есть — с баранками, сахаром и самоваром. Польский подстаканник конца 19 века — самый «древний» экземпляр выставки. На нем написано «Пейте на здоровье».

Эти подстаканники — наглядная иллюстрация революции 1917 года. Образцы, созданные в первые годы существования СССР, отлиты по дореволюционным заготовкам, конфискованным с «арестованных» заводов.

Несколько позднее подстаканники стали эксплуатировать в агитационных целях. На этих экземплярах есть изображения серпа и молота, рабочего и крестьянки, сельскохозяйственной техники.

Во время Великой Отечественной войны почти все производства были ориентированы на нужды милитаризации. Тогда производство подстаканников было практически прекращено. Несколько лет спустя стали выпускаться подстаканники из латуни, стали, алюминия и серебра. Эти образцы поражают красотой и необычными формами — часть образцов выполнена в технике филиграни.

Современные мастера делают подстаканник из дерева, металла и керамики. Одни из самых интересных — серийные подстаканники, изготовленные для сочинской олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018. Интересно, что на них отсутствует традиционная олимпийская символика. За ее использование изготовителям пришлось бы заплатить огромную сумму.

Выставка будет радовать костромичей и гостей города до 28 мая 2018 года.