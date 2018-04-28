Оренбуржец Алекс Долль устроил в Германии цветочный перформанс

На 800-летие немецкого города Росток оренбургский художник Алекс Долль устроил перформанс.

В музее картинной галереи города Росток прошел вернисаж необычной выставки нашего живописца «Цветок. Посвящение». В качестве экспонатов художник выставил 30 полотен.

Такое цветочное представление — своеобразный гимн жизни во всех её проявлениях. В новой коллекции работ Алекс Долль использовал традиционные русские цвета живописи: яркие, насыщенные краски, завораживающее и монотонное чередование цветов на полотне. Сложившуюся атмосферу дополняет цветочный аромат, который мягко окутывает зал.

Перформанс художника стал своеобразным символом дружбы между народами, не зависящей от политики. В нем Долль объединил представителей 4 стран — оперных певцов дуэта Open Opera из России, создателей цветочного парфюма M.Miсallef из Франции, артиста балета Staatsballet из Германии, кураторов музея «Swiss Miniatur» из Швейцарии.

Экспозицию посетили известные политические деятели Германии и близлежащих государств. Премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануела Швезиг восхитилась необыкновенной выставкой и отметила, что картины оренбургско-швейцарского живописца несут собой свет. Открытие вернисажа русского художника — важный знак, вселяющий надежду на улучшение отношений между Россией и Германией, несмотря на сложный период в международной политике.

После того, как картины представят в Лихтенштейне и Германии, их отправят в выставочное турне по городам России. Полотна смогут увидеть ценители искусства из разных городов страны, включая, конечно, и Оренбург.