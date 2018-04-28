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PERMM получил главную российскую награду в области современного искусства
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PERMM получил главную российскую награду в области современного искусства 

АиФ Пермь 39 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Музей PERMM стал обладателем престижной премии «Инновация». Её считают главной наградой страны в области современного искусства.
Музейная резиденция «Подросток+музей» победила в номинации «Образовательный проект». Её работа началась в марте 2017 года. Тогда по инициативе PERMM эксперты музея, Гаража, Уральского филиала Государственного центра современного искусства, Политехнического музея и Мемориала впервые на равных обсуждали с подростками культурные проекты. Летом 2017 года открылась выставка «Уязвимость», в городах и сёлах Пермского края (г. Соликамск, с. Троица, с. Острожка) появились арт-объекты. Кураторами выставки и резиденций стали сотрудник PEPMM Анастасия Шипицина, художники Любовь Шмыкова и Петр Стабровский. В перспективе у проекта «Подросток + музей» — выпуск методического издания по итогам работы осенью 2018 года.
«Инновация» — это главная российская государственная награда в области современного искусства. Её проводит Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) при поддержке Министерства культуры РФ. В 2015 году в шорт-лист «Инновации» попал проект музея PERMM «Транзитная зона на Речном вокзале.
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