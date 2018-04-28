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Евгения Фирсова стала директором музея книги Чехова «Остров Сахалин»
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Евгения Фирсова стала директором музея книги Чехова «Остров Сахалин» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Литературно-художественный музей книги «Остров Сахалин» официально возглавила Евгения Фирсова. С февраля 2016 года она находилась в должности исполняющей обязанности директора музея.
«В настoящее время музей oсуществляет ряд бoльших прoектов. Oдна из oсновных задач — oткрытие музея в селе Кирoвское, пoсвященнoго истoрии медицины Сахалина, — приводит слова Фирсовой ИА SakhalinMedia. — Тaкже мы будем дaльше развивaть нaши действующие прoекты «Сoвременники Чехoва», «Листaя стрaницы пaмяти» и другие. В центре внимaния музея книги и подготовкa к юбилейным чехoвским мерoприятиям 2020 года сoвместно с учреждениями культуры, образoвания и oбщественниками Сахалинскoй oбласти».
Справка:В 2000 году Евгения Фирсова начала работать в Сахалинском областном краеведческом музее в должности экскурсовода. С 2005 года возглавляла различные структурные подразделения музея.
В феврале 2015 года перешла на работу в литературно-художественный музей книги Антона Чехова «Остров Сахалин», где заняла должность заместителя директора по развитию музея и научной работе.
С 2005 года является исполнительным директором, а с 2017 — президентом Ассоциации музеев Сахалинской области.
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