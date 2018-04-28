4 мая в Выборге пройдет День Эрмитажа

4 мая выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» приглашает жителей и гостей города принять участие в мероприятии, приуроченном к Дню Эрмитажа

Программа мероприятия:

10.00 — демонстрация фильмов с технологией виртуальной реальности «Погружение в историю» и «Виртуальный зал Юпитера». Место проведения: художественное фойе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» (1эт.). 13.00 — представление книги-альбома «Выставочный центр „Эрмитаж-Выборг“ к 10-летию создания проекта; пресс-конференция. Место проведения: актовый зал Детской школы искусств. 14.00 — открытие выставки „Портретная живопись в России XVIII — начало XX века“. Место проведения: художественное фойе выставочный центр „Эрмитаж-Выборг“ (1эт.).

Как стало известно редакции ivbg.ru, среди 75 живописных полотен из собрания Государственного Эрмитажа впервые будут выставлены 36 картин, отреставрированных за последние десять лет.

Выставочный центр „Эрмитаж-Выборг“ открылся 16 июня 2010 года выставкой музейной коллекции „Великая Екатерина“ из фондов Государственного Эрмитажа по инициативе муниципального образования „Выборгский район“ Ленинградской области, Правительства Ленинградской области и Государственного Эрмитажа.