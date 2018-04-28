Ещё
4 мая в Выборге пройдет День Эрмитажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 мая в Выборге пройдет День Эрмитажа 

Ivyborg.ru 1 час назад
4 мая выставочный центр «Эрмитаж-Выборг» приглашает жителей и гостей города принять участие в мероприятии, приуроченном к Дню Эрмитажа.
Программа мероприятия:
10.00 — демонстрация фильмов с технологией виртуальной реальности «Погружение в историю» и «Виртуальный зал Юпитера». Место проведения: художественное фойе выставочного центра «Эрмитаж-Выборг» (1эт.). 13.00 — представление книги-альбома «Выставочный центр „Эрмитаж-Выборг“ к 10-летию создания проекта; пресс-конференция. Место проведения: актовый зал Детской школы искусств. 14.00 — открытие выставки „Портретная живопись в России XVIII — начало XX века“. Место проведения: художественное фойе выставочный центр „Эрмитаж-Выборг“ (1эт.).
Как стало известно редакции ivbg.ru, среди 75 живописных полотен из собрания Государственного Эрмитажа впервые будут выставлены 36 картин, отреставрированных за последние десять лет.
Выставочный центр „Эрмитаж-Выборг“ открылся 16 июня 2010 года выставкой музейной коллекции „Великая Екатерина“ из фондов Государственного Эрмитажа по инициативе муниципального образования „Выборгский район“ Ленинградской области, Правительства Ленинградской области и Государственного Эрмитажа.
Ivyborg.ru: последние новости
Всесоюзная ударная молодежная стройка Кириши. Начало Новая выставка акварелей откроется в Выборгском замке 6 мая В Доме дружбы Ленинградской области открыт интерактивный музей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости18
Группа ABBA объявила о внезапном воссоединении44
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение