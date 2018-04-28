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Костромичей приглашают на романтичный и яркий спектакль «Пиросмани»
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Костромичей приглашают на романтичный и яркий спектакль «Пиросмани» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичей приглашают на спектакль о художнике, который подарил любимой миллион роз, узнал KOSTROMA.TODAY. 28 апреля известная студия «Другое дерево» покажет спектакль «Пиросмани». Его поставила Лариса Павловичева.
Нико Пиросмани — один из самых известных грузинских художников, его жизнь стала легендой еще при жизни. Однако спектакль — это не биография Пиросмани, а яркий рассказ-притча о романтике, у которого — особый взгляд на жизнь.
Нико Пиросмани играет актер костромского драматического театра Заслуженный артист РФ Игорь Гниденко.
Премьера спектакля прошла в ноябре прошлого года, костромичи, которым удалось его посмотреть, оставляли восторженные отклики.
Посмотреть «Пиросмани» можно 28 апреля в 15.00 в КЦ «Россия» по адресу: ул. Северной Правды, д.34.
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