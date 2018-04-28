Костромичей приглашают на романтичный и яркий спектакль «Пиросмани»

Костромичей приглашают на спектакль о художнике, который подарил любимой миллион роз, узнал KOSTROMA.TODAY. 28 апреля известная студия «Другое дерево» покажет спектакль «Пиросмани». Его поставила Лариса Павловичева.

Нико Пиросмани — один из самых известных грузинских художников, его жизнь стала легендой еще при жизни. Однако спектакль — это не биография Пиросмани, а яркий рассказ-притча о романтике, у которого — особый взгляд на жизнь.

Нико Пиросмани играет актер костромского драматического театра Заслуженный артист РФ Игорь Гниденко

Премьера спектакля прошла в ноябре прошлого года, костромичи, которым удалось его посмотреть, оставляли восторженные отклики.

Посмотреть «Пиросмани» можно 28 апреля в 15.00 в КЦ «Россия» по адресу: ул. Северной Правды, д.34.