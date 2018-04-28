На Тверском бульваре открылась выставка «Москва музыкальная»

Как сообщает портал столичного правительства, 70 уникальных фотографий расскажут посетителям о музыкальной истории столицы XX и XXI веков. На выставке будут представлены архивные снимки выступлений оркестров, хоров, мировых звёзд, а также снимки с крупных городских мероприятий. В рамках фестиваля ««Московская весна а сappella» в столице работают более 60 площадок, на которых проходят театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки. В этом году фестиваль собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России.