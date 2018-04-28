Ещё
На Тверском бульваре открылась выставка «Москва музыкальная»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Тверском бульваре открылась выставка «Москва музыкальная» 

Авторадио 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Как сообщает портал столичного правительства, 70 уникальных фотографий расскажут посетителям о музыкальной истории столицы XX и XXI веков. На выставке будут представлены архивные снимки выступлений оркестров, хоров, мировых звёзд, а также снимки с крупных городских мероприятий. В рамках фестиваля ««Московская весна а сappella» в столице работают более 60 площадок, на которых проходят театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки. В этом году фестиваль собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России.
Авторадио: последние новости
Обезьяна напала на двухлетнего мальчика на выставке зверей в Архангельске На ВДНХ стартует третий сезон Летней образовательной программы Дмитрий Хворостовский впервые вышел на сцену после курса лечения от онкологического заболевания
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Ведущую спросили про дочь и вибратор38
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение