Выставка «Музыкальная Москва» открылась на Тверском бульваре в столице

На Тверском бульваре в столице открылась выставка «Музыкальная Москва», жители и гости города могут увидеть 70 уникальных фотографий, среди которых архивные снимки выступлений оркестров, хоров и звезд мирового уровня, а также современные фото, повествующие о музыкальной истории города XX и XXI веков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Посетив фотовыставку, гости узнают, как проходил праздник песни перед зданием Московской консерватории в 1960 году, увидят фото выступления ансамбля юных скрипачей в 1970 году, интересные кадры уличного спектакля с прошлогоднего фестиваля «Московская весна A Cappella» и многое другое», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина

Помимо выставки, в городе открылась 61 площадка фестиваля «Московская весна A Cappella». Кроме концертов, гостей ждут театрализованные представления, мюзиклы, тематические мастер-классы, экскурсии и выставки. В этом году фестиваль собрал 1630 участников из 16 стран мира и 40 регионов России.

Продлится «Московская весна A Cappella» до 9 мая.