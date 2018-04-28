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Волгоградский краеведческий музей покажет уникальную коллекцию наград
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Волгоградский краеведческий музей покажет уникальную коллекцию наград 

Ревизор.ru 51 минуту назад
Фото: Ревизор.ru
8 мая музей откроет уникальную выставку наград. Экспозиция станет четвертой в рамках проекта «Открытые фонды музея», стартовавшего в прошлом году. Стоит отметить, что проект был принят волгоградцами с воодушевлением — он дает возможность всем желающим ознакомиться с предметами, долгое время хранившимися в запасниках музея.
Экспозиция наград «За службу Отечеству» также будет демонстрироваться посетителям впервые.
Необычная выставка, по словам ее организаторов, включает в себя многообразие российских и советских орденов, медалей и других знаков отличия. Всего в рамках выставки музей представит более 200 экспонатов разных периодов истории нашей страны.
Целый раздел будет посвящен наградам, получившим распространение при российских императорах. Это знаки ордена Святого Владимира, Святого Георгия, Святой Анны и другие. Другой раздел продемонстрирует самые ранние советские ордена: Красного знамени, Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
Особый стенд экспозиции: награды периода Великой Отечественной войны: ордена Славы, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и многие другие.
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