Рембрандт в Пушкинском, Цирк дю Солей в Лужниках: самые интересные события мая

Для тех, кто предпочитает дачному сезону шедевры Третьяковки, мы составили гид по культурным событиям мая. Долгожданное шоу Cirque du Soleil, новое арт-пространство на «Плутоне», Рембрандт и Вермеер в Пушкинском музее, грандиозное путешествие «Окна в Россию» в ИРРИ — эти и другие события в нашем майском обзоре..

Шоу OVO от Cirque du Soleil Впервые в России знаменитый Cirque du Soleil покажет свое шоу OVO. Это первая постановка компании, которая идеально подходит для семейной аудитории. Главные герои нового спектакля — пестрая вселенная насекомых, и хотя энтомологию мы редко воспринимаем как нечто элегантное, работа режиссера и хореографа Деборы Колкер смогла придать миру жуков и пауков изящество, обаяние и шарм. Как всегда у Cirque du Soleil зрителям гарантированы лучшие в мире артисты, потрясающие по красоте и разнообразию костюмы, необычная сценография и, конечно же, невероятное шоу, которое понравится как взрослым, так и детям. Когда: с 8 по 20 мая Где: ДС «Лужники» Стоимость билетов: от 2200 до 13000 руб. Билеты на сайте.

«Генеральная репетиция» В ММОМА на Петровке То ли выставка, то ли бесконечный перформанс. «Генеральная репетиция» в ММОМА — это собрание работ из трех коллекций: фонда V-A-C, французского KADIST и Московского музея современного искусства. На протяжении пяти месяцев экспозиция будет меняться, а гости смогут увидеть работы Марианы Кастильо Дебаль, Фила Коллинза , Люси Маккензи и Ваиль Шавки, Михаила Толмачева , Владислава Мамышева-Монро, Йана Во, Арсения Жиляева и других. Кроме того, в рамках выставки пройдет много концертов, школа медиации, лекции, кинопоказы, ридинг-группы и экскурсии. Когда: с 26 апреля по 15 сентября Где: Петровка 25 Стоимость: от 350 руб. Подробности на сайте музея.

«Пора перемен. Рисунок середины XIX века» Выставка посвящена самому интересному периоду в искусстве XIX века — крутому перелому в эстетических устремлениях и вкусах, произошедшему в 1860-е годы, — от «Бунта 14-ти» и создания «Артели художников» до формирования «Товарищества передвижных художественных выставок». Лица эпохи «святых 60-х», любимые сюжеты произведений, наиболее распространенные жанры, особенности понимания рисунка, сферы применения графики — основные темы выставки, позволяющие создать своеобразный портрет этой яркой и краткой поры «первой оттепели», поры надежд и ожиданий, почти неизвестной широкому зрителю и заслоненной в глазах исследователей бурными событиями последующей эпохи передвижников. На выставке будут представлены работы В. Г. Перова, И. Н. Крамского, Н. В. Неврева, П. М. Шмелькова, И. М. Прянишникова, Н. А. Ярошенко, В. М. Максимова, Г. Г. Мясоедова. Всего в состав экспозиции войдут около 200 произведений. Когда: с 25 мая по 4 ноября Где: Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок, 10, залы 49–54 Стоимость: 500 руб.

Photobookfest 2018: NOOR. Иди и смотри С 17 мая по 2 сентября в Центре фотографии им. братьев Люмьер пройдет первая в России выставка фотоагентства NOOR под названием «NOOR. Иди и смотри». Выставка состоится в рамках международного фестиваля актуальной фотографии Photobookfest. Проект NOOR представят 16 фотографов из разных стран мира: Нина Берман, Андреа Брюс, Стэнли Грин и Джон Ловештейн (США), Пеп Бонет и Себастьян Листе (Испания), Бенедикт Кюрзен (Франция), Юрий Козырев (Россия), Франческо Зизола (Италия), Аликсандра Фадзина (Великобритания), Кадир ван Лохёйзен (Голландия), Таня Хабджука (Иордания), Робин Хаммонд (Новая Зеландия), Арко Датто (Индия), Санне де Вильде и Леонард Понго (Бельгия). В своих работах они покажут социальные проблемы, которые, по их мнению, существуют в окружающем человека мире. Основная задача фотоагентства — показать реальную жизнь без прикрас и пролить свет на общественные явления, которые необходимо увидеть каждому. Также в рамках выставки можно будет посетить образовательную программу с участием членов агентства NOOR и специалистов по фотографии из Нидерландов. Когда: с 17 мая по 2 сентября Где: Болотная наб., 3, стр. 1 Стоимость: от 400 руб.

Sound Up: Симеон тен Хольт Музыкальный фестиваль SOUND UP представит концерт, посвященный самому известному бренду академической музыки второй половины XX века — минимализму и его крупнейшему европейскому представителю Симеону тен Хольту. В этом году нидерландскому композитору исполнилось бы 95 лет. По этому поводу в Музее Москвы прозвучит его главное сочинение «Canto Ostinato» для четырех роялей — одно из краеугольных произведений академической музыки XX века, которое не существует в виде завершенного музыкального текста: состав и количество исполнителей могут варьироваться, в результате чего протяженность произведения может составлять от полутора часов до суток. Его сыграют пианисты, которые музыку Симеона тен Хольта знают досконально и любят — главный специалист по тен Хольту в Европе Йерун ван Вен (Jeroen Van Veen), крупнейший российский знаток новой музыки, основатель пианистической школы Юрий Любимов и его лучшие ученики Алексей Зуев и Вячеслав Попругин. Когда: 23 мая Где: Музей Москвы Стоимость: 2500 руб. Подробности на сайте.

«Весна и мода» на ВДНХ В мае историк моды Александр Васильев приглашает ценителей прекрасного в свой музей на ВДНХ на выставку под названием «Весна и мода». Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет — под аккомпанемент советских песен, посвященных весне, посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века. На выставке будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня, выполненные знаменитыми французскими домами мод: Dior, Patou, Lanvin, Cardin и другие. Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин. Когда: 26 апреля — 15 июля 2018 Где: павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ, Москва. Стоимость: взрослые — 300 рублей, дети от 6 до 16 лет, студенты дневных форм обучения и пенсионеры — 100 рублей. Подробности на сайте ВДНХ.

Новый арт-кластер на заводе «Плутон» В мае в Москве, на территории завода Плутон, появится новое концептуальное место отдыха. В независимом арт-кластере на Яузе состоится открытие «Выставки Нового» — третьего проекта движения ПРОУН, заявляющего свой взгляд на искусство и его восприятие. На выставке будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства — театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов. По словам организаторов, выставка призвана раскрыть аспекты современных концепций искусства через призму понятия «Новое», предъявляя его в качестве эстетического и этического statement’а. Когда: 27 апреля — 22 июля Где: Завод Плутон, Нижняя Сыромятническая ул., 8а Стоимость билета: от 300 руб. Подробности на сайте.

XII фестиваль «Островский в доме Островского» С 11 по 17 мая в Малом театре пройдет XII Международный фестиваль «Островский в Доме Островского», в котором примут участие драматические театры из России и Европы. Впервые проведенный в 1993 году, фестиваль традиционно собирает в Малом театре, известном зрителям как «Дом Островского», лучшие региональные театры, предоставляя им возможность показать свои спектакли на столичной сцене. Впервые после реконструкции фестиваль пройдет на исторической сцене театра, где свои спектакли по пьесам великого русского драматурга покажут Московский Губернский, Рыбинский, Нижегородский и Санкт-Петербургский театры, театры из Риги и Белграда. Откроется Фестиваль 11 мая спектаклем Малого театра «Сердце не камень» в постановке Владимира Драгунова . 12 мая спектакль «Доходное место» представит Югославский драматический театр, режиссер-постановщик Эгон Савин. 13 мая спектакль «Женитьба Белугина» — Санкт-Петербургский государственный молодёжный театр на Фонтанке. 14 мая спектакль «Волки и овцы» покажет Рыбинский драматический театр, режиссер-постановщик Петр Орлов . 15 мая Сергей Безруков представит постановку «Нашла коса на камень». Подробности на сайте театра.

Рембрандт и Вермеер в Пушкинском музее В Москву впервые привезут шедевры Лейденской коллекции Томаса Каплана и его жены Дафны Реканати-Каплан, одного из крупнейших частных собраний голландской живописи XVII века. Кроме полотен Рембрандта и Вермеера можно будет посмотреть на произведения Карела Фабрициуса, Франса Халса, Гэррита Дау, Яна Ливенса и других художников этой эпохи. Это действительно редкий шанс увидеть картины голландских живописцев, учитывая, что, например, у Вермеера известно всего лишь 36 работ, и одна из них, «Девушка за верджинелом», приедет в Пушкинский на пару месяцев. Когда: 28 апреля — 22 июля Где: Волхонка, 12 Стоимость: 400 руб. Подробности на сайте музея.

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