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Хозяйства из 25 регионов будут участвовать во Всероссийской выставке овец в Астрахани
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Хозяйства из 25 регионов будут участвовать во Всероссийской выставке овец в Астрахани 

ТАСС 21 минуту назад
АСТРАХАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Астраханская область в мае этого года во второй раз примет Всероссийскую выставку племенных овец и коз. Планируется, что в ней будут участвовать ведущие хозяйства из 25 регионов РФ, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности.
В прошлом году Астраханская область впервые принимала выставку, на ней представили 15 российских регионов. До этого несколько лет выставку проводили в Калмыкии.
"Наша область во второй раз примет российскую выставку племенных овец и коз, она пройдет с 14 по 19 мая. На мероприятии будут представлены 25 пород овец тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного и мясомолочного направлений, а также пуховые и молочные козы, буйволы, лошади, верблюды и быки. В выставке планируют принять участие делегации из 25 регионов страны", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что астраханские фермеры впервые представят новых овец мясной бесшерстной породы дорпер.
"В наш регион бараны породы дорпер были завезены в 2016 году. В прошлом году специалисты одного из астраханских хозяйств скрестили этих баранов с овцами калмыцкой курдючной породы. В результате были получены ягнята, которые отличаются быстрым ростом и набором веса", — пояснили в пресс-службе.
В рамках выставки запланирован конкурс национальных подворий, выступления художественных коллективов регионов-участников, проведение семинаров и конференций, а также скачки на лошадях, шоу стригалей и знаменитые астраханские верблюжьи бега.
В Астраханской области животноводством занимаются порядка 1500 хозяйств, свыше 100 зарегистрированных юридических лиц, а также более 100 тыс. личных подсобных хозяйств (до 50 голов). На 1 января 2018 года численность овец в регионе составляет 1 млн 477 тыс. голов (прирост за год 3,7%), крупного рогатого скота — 289 тыс. (прирост за год — 1,5%). В прошлом году за пределы области было отправлено 400 тыс. голов овец и 28 тыс. голов КРС. Регион полностью обеспечивает себя бараниной и говядиной.
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