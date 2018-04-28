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Manifesta 12 начала знакомить зрителей с участниками и выставочными площадками
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Manifesta 12 начала знакомить зрителей с участниками и выставочными площадками 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Организаторы Европейской биеннале Manifesta 12, которая пройдет в итальянском Палермо, начали знакомить зрителей с участниками и выставочными площадками, объявив первые имена художников, которые примут участие в «Манифесте». Тема Manifesta 12 — «Планетарный сад. Культивируя сосуществование», http://artguide.com/news/5293 слово «сад» используется как метафора разнообразия и «перекрестного опыления» культур, которое олицетворяет город Палермо, расположенный на границе Африки и Европы. Для биеннале заказаны 30 новых спецпроектов, которые будут экспонироваться на 15 выставочных площадках по всему городу. Бразильская художница Мария Тереза Алвеш создаст инсталляцию, посвященную цветочному разнообразию Сицилии. Французский философ, лотаник и ландшафтный дизайнер Жиль Клеман создаст городской сад в сотрудничестве с лондонской дизайн-студией Coloco в одном из районов Палермо. Нигейрийский перформер Джелили Атику проведет уличное шествие на превью «Манифесты» 15 июня. Лондонский арт-коллектив Cooking Section разработал проект, основанный на сельскохозяйственных системах орошения, которые будут установлены на различных площадках. Швейцарский художник Уриэль Орлов подготовил видеоинсталляцию, посвященную ботанике, которая будет демонстрироваться в палаццо Бутера. Халил Рабах создаст рынок артефактов в Ботаническом саду, декорированный ассамбляжами и скульптурами, вдохновленными местными базарами. А писатель и сценарист Джорджо Васта, уроженец Палермо, создал инновационное приложение для смартфонов City Scripts, рассказывающее о городе. Биеннале Manifesta 12 пройдет с 16 июня по 4 ноября 2018 года.
Источник: m12.manifesta.org
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