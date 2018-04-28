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Праздничная программа мероприятий в Музее Победы 9 мая
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Праздничная программа мероприятий в Музее Победы 9 мая 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В течение всего дня — «Лента Победы на Голубе мира». Площадь Победы. Общественная акция, в рамках которой любой желающий сможет повязать георгиевскую ленту на специальной символической конструкции — Голубе мира — в знак солидарности со всеми, кто хочет мира на земле. Ленточки будут раздаваться около центрального входа в Музей бесплатно.
В течение дня — «Селфи-карта». Главное здание. Посетителисмогут поучаствовать в специальном проекте Музея, сделав оригинальные красочные фото в соответствии с картой наиболее интересных и эффектных для селфи мест и разместив их в своих соцсетях. Победители акции получат бесплатные билеты для детей в летний клуб «Лето Побед», организованный Музеем.
С 12:00 до 20:30 — «Музыка Победы». Зал Полководцев. Праздничный гала-концерт с участием детских коллективов и профессиональных артистов. В программе: выступление лауреатов «Международного фестиваля военно-патриотической песни „Наследники Победы“, Детской школы искусств им. М. А. Балакирева, танцевальной студии Дарьи Сагаловой, детского музыкального театра ДоМиСольки, ВИА „Арсеналы“, детского вокального ансамбля „Музыкальная дорожка“, финалиста конкурса „Голос“ на Первом канале Этери Бериашвили.
С 12:00 до 21:00 — „Кинофестиваль Победы“. БККЗ. Фестиваль современных российских художественных фильмов военно-исторической тематики (»Танки», «Последний богатырь», «28 панфиловцев» и другие).
С 12:00 до 14:00 — «Парад Побед». Площадь Победы. Выставка раритетных автомобилей «Победа», в рамках праздничного автопробега по улицам столицы.
С 12:00 до 14:00 — «Фанфары Победы». Площадь Победы. Концерт сводного детского духового оркестра численностью около 1,5 тысяч человек.
С 13:00 до 20:00 — «Живой музей». Перфоманс в диорамном комплексе, в течение которого актерами будут представлены сцены главных событий Великой Отечественной войны, решивших ее исход.
С 13:00 до 20:00 — «Тайны военного времени». Интерактивная анимация в основной экспозиции расскажет гостям Музея о малоизвестных фактах военной истории, познакомит с условиями военного быта и предоставит возможность сделать оригинальные снимки с актерами в стилизованной обстановке. Предлагаются услуги профессиональных фотографов.
С 14:00 до 20:00 — «Волоколамский рубеж». МККЗ. Ретроспективный показ документальных фильмов о войне.
22.00 — Праздничный салют.
С 22.15 до 24.00 Площадь Победы. На фасаде Музея Победы с использованием технологии 3D-мэппинга вспыхнут яркие кадры из истории Великой Отечественной войны.
На открытых площадках Музея Победы, которые 9 мая открыты до 23.00, в течение всего дня будут работать полевые кухни.
Вход в Музей Победы и на уличные экспозиции 9 мая — бесплатный.
На Западе Москвы: последние новости
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