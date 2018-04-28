Праздничная программа мероприятий в Музее Победы 9 мая

В течение всего дня — «Лента Победы на Голубе мира». Площадь Победы. Общественная акция, в рамках которой любой желающий сможет повязать георгиевскую ленту на специальной символической конструкции — Голубе мира — в знак солидарности со всеми, кто хочет мира на земле. Ленточки будут раздаваться около центрального входа в Музей бесплатно.

В течение дня — «Селфи-карта». Главное здание. Посетителисмогут поучаствовать в специальном проекте Музея, сделав оригинальные красочные фото в соответствии с картой наиболее интересных и эффектных для селфи мест и разместив их в своих соцсетях. Победители акции получат бесплатные билеты для детей в летний клуб «Лето Побед», организованный Музеем.

С 12:00 до 20:30 — «Музыка Победы». Зал Полководцев. Праздничный гала-концерт с участием детских коллективов и профессиональных артистов. В программе: выступление лауреатов «Международного фестиваля военно-патриотической песни „Наследники Победы“, Детской школы искусств им. М. А. Балакирева, танцевальной студии Дарьи Сагаловой , детского музыкального театра ДоМиСольки, ВИА „Арсеналы“, детского вокального ансамбля „Музыкальная дорожка“, финалиста конкурса „Голос“ на Первом канале Этери Бериашвили

С 12:00 до 21:00 — „Кинофестиваль Победы“. БККЗ. Фестиваль современных российских художественных фильмов военно-исторической тематики (»Танки», «Последний богатырь», «28 панфиловцев» и другие).

С 12:00 до 14:00 — «Парад Побед». Площадь Победы. Выставка раритетных автомобилей «Победа», в рамках праздничного автопробега по улицам столицы.

С 12:00 до 14:00 — «Фанфары Победы». Площадь Победы. Концерт сводного детского духового оркестра численностью около 1,5 тысяч человек.

С 13:00 до 20:00 — «Живой музей». Перфоманс в диорамном комплексе, в течение которого актерами будут представлены сцены главных событий Великой Отечественной войны, решивших ее исход.

С 13:00 до 20:00 — «Тайны военного времени». Интерактивная анимация в основной экспозиции расскажет гостям Музея о малоизвестных фактах военной истории, познакомит с условиями военного быта и предоставит возможность сделать оригинальные снимки с актерами в стилизованной обстановке. Предлагаются услуги профессиональных фотографов.

С 14:00 до 20:00 — «Волоколамский рубеж». МККЗ. Ретроспективный показ документальных фильмов о войне.

22.00 — Праздничный салют.

С 22.15 до 24.00 Площадь Победы. На фасаде Музея Победы с использованием технологии 3D-мэппинга вспыхнут яркие кадры из истории Великой Отечественной войны.

На открытых площадках Музея Победы, которые 9 мая открыты до 23.00, в течение всего дня будут работать полевые кухни.

Вход в Музей Победы и на уличные экспозиции 9 мая — бесплатный.