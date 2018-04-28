Ещё
К 9 Мая в музей военной техники УГМК привезли два реактивных самолёта МиГ
Далее:
Читайте также:
Ещё

К 9 Мая в музей военной техники УГМК привезли два реактивных самолёта МиГ 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В 9 Мая в музее военной техники УГМК пополняют коллекцию. Уже сейчас на площадке появились два самолёта МиГ, сотрудники музея готовят и другие новинки.
— У нас идет подготовка к 9 Мая, как обычно, мы стараемся привезти новые экспонаты, сейчас расширяем авиационную линейку. Поэтому МиГ-27 и МиГ-29 скоро займут свое место в экспозиции, — рассказал E1.RU директор музея Александр Емельянов. — Сейчас ещё идет работа по их монтажу, все приведут в нужный вид, соберут все внутренности, а снаружи они будут покрашены. Это уникальные советские реактивные послевоенные самолёты, машины конца прошлого века, их не так много осталось.
Как рассказали в музее, новые экспонаты привезли по частям из Подмосковья. Кроме них, посетители в День Победы увидят самоходную артиллерийскую установку АСУ-57, 85-тонный паровоз серии Эр.
Среди других уникальных экспонатов — пятибашенный танк Т-35. Мы в прямом эфире показывали его первый тест-драйв, и это было захватывающе!
e1.ru: последние новости
Уральская индустриальная биеннале стала лучшим проектом России в области современного искусства Я хочу поздравить какого-нибудь ветерана, но не знаю, как его найти: инструкция E1.RU Гламурный уральский фотограф отсудил у «Штолле» 100 тысяч рублей за использование его фото в меню
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости20
Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение