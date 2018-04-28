К 9 Мая в музей военной техники УГМК привезли два реактивных самолёта МиГ

В 9 Мая в музее военной техники УГМК пополняют коллекцию. Уже сейчас на площадке появились два самолёта МиГ , сотрудники музея готовят и другие новинки.

— У нас идет подготовка к 9 Мая, как обычно, мы стараемся привезти новые экспонаты, сейчас расширяем авиационную линейку. Поэтому МиГ-27 и МиГ-29 скоро займут свое место в экспозиции, — рассказал E1.RU директор музея Александр Емельянов . — Сейчас ещё идет работа по их монтажу, все приведут в нужный вид, соберут все внутренности, а снаружи они будут покрашены. Это уникальные советские реактивные послевоенные самолёты, машины конца прошлого века, их не так много осталось.

Как рассказали в музее, новые экспонаты привезли по частям из Подмосковья. Кроме них, посетители в День Победы увидят самоходную артиллерийскую установку АСУ-57, 85-тонный паровоз серии Эр.

Среди других уникальных экспонатов — пятибашенный танк Т-35. Мы в прямом эфире показывали его первый тест-драйв, и это было захватывающе!