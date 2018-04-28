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Gogova Foundation начинает прием заявок на участие в четвертой художественной резиденции
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Gogova Foundation начинает прием заявок на участие в четвертой художественной резиденции 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
Выбранный экспертным советом фонда художник будет объявлен в июне 2018 года и представит проект в Карачаево-Черкесской Республике в июле 2018 года. В экспертный совет фонда входят Суад Гараева (Yarat, Баку), Джарретт Грегори (Музей Хиршхорна, Вашингтон), Мариана Губер-Гогова (Gogova Foundation, Artwin Gallery), Екатерина Иноземцева (Музей современного искусства «Гараж», Москва). Симон Мраз (Австрийский культурный форум в Москве), Ольга Нефедова (независимый консультант и куратор) и Алексей Новоселов (Московский музей современного искусства). Возраст соискателя Gogova Foundation Artists Residency — до 35 лет включительно. Место проживания заявителя: СНГ, страны Закавказья, Средняя Азия и Ближний Восток. Срок пребывания участника в резиденции для подготовки проекта: 1–2 месяца в зависимости от проекта (желаемый срок нужно указать в заявке). Участнику резиденции выплачивается гонорар/стипендия в размере €1000. Участнику резиденции предоставляется проживание на весь срок подготовки проекта, но не более двух месяцев. Участник резиденции самостоятельно оплачивает перелет до места резиденции и обратно. На реализацию каждого проекта выделяется бюджет €1000, в который входят материалы и оплата монтажа. Прием заявок осуществляется только на английском языке. Более подробная информация на сайте Gogova Foundation. Результат третьей резиденции — персональный проект «Маршрут „Жемчужные тропы“» Лизы Артамоновой и Илины Червонной был представлен 21 апреля 2018 года.
Источник: пресс-релиз
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