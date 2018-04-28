Их просто не признали: 10 недооцененных творцов, на которых стоит обратить внимание

В эпоху интернета и технологий стать популярным уже не так сложно, как раньше. Однако и сейчас дело это непростое. Даже у талантливых людей не всегда получается найти свою аудиторию и прославиться. Особенно сложно художникам. Их много, а понять, какие именно работы стоят внимания, нелегко.

Ниже мы напишем о десяти крутых художниках, которые еще не получили общественного признания, но их подход к творчеству явно должен быть увиден.

Публикация от (@vitalia_boyko)

20 Апр 2018 в 2:53 PDT Виталия Бойко живет в Одессе и в свободное время рисует на стаканчиках от кофе. Да-да, вы не ослышались. Девушка действительно изображает места и моделей на стаканах, делая впоследствии единую фотографию, которая становится связующим звеном между реальностью и искусством.

Публикация от Russell Powell (@pangaeanstudios)

26 Апр 2018 в 4:02 PDT Рассел Пауэлл интересен тем, что создает свои картины с помощью техники хэндстемпинга. Изначально он наносит краску на ладонь и только потом делает отпечаток рисунка на бумаге. Получается необычно и круто, учитывая сложность такого нанесения.

Публикация от Christian Faur (@christianjfaur)

17 Май 2017 в 3:20 PDT Кристиан Фаур — многогранный художник, использующий множество различных техник для создания своих картин. Одна из таких технологий заключается в том, что Кристиан подбирает по цвету несколько тысяч обычных мелков и, соединяя их в правильном порядке, создает шедевры.

Публикация от Alexandra Dillon (@alexandradillonartist)

19 Янв 2018 в 4:04 PST Александра Диллон живет в Лос-Анджелесе и работает с инструментами. Кисти, топор, ножи, утюг — все это становится частью ее художественных шедевров. Девушка не продумывает рисунки заранее, уверяя, что предметы сами говорят ей, кем они хотят быть.

Публикация от Rosa de Jong (@byrosa)

9 Авг 2017 в 4:05 PDT Роза де Джонг — графический дизайнер из Амстердама. Помимо своей основной деятельности, Роза создает фантастические микрофигуры из подручных средств. Сделаны они с идеальной точностью. Свои работы Роза часто помещает под стеклянные колбы — так они еще больше становятся похожи на нечто нереальное.

Публикация от Andrew Myers (@andrewmyersart)

25 Апр 2018 в 9:39 PDT Эндрю Майерс — еще один художник, предпочитающий творить необычным и кропотливым методом. Свои картины он делает из винтов, которые впоследствии раскрашиваются. На одну такую работу у Эндрю уходит от 8 до 10 тысяч винтиков.

Публикация от João Paulo Gonçalves (@jpgoncalvesart)

31 Окт 2017 в 7:39 PDT Жоау Паулу Гонсалвис играет со светом и тенью, располагая деревянные бруски в особом порядке. Это позволяет множеству фрагментов становиться одним целым. Если посмотреть на работу без света, может показаться, что это просто груда деревяшек. Но как только Жоау включает лампу, вы сталкиваетесь с потрясающим масштабом и глубиной произведения.

Публикация от jake (@yungjake)

14 Апр 2018 в 2:51 PDT Юнг Джейк — настоящий герой своего времени. Он изображает лица знаменитостей полностью из смайликов эмодзи. Их количество и разнообразие поражает, заставляя зрителя всматриваться в картину часами.

Публикация от Ruby Silvious (@silvirub)

26 Апр 2018 в 4:51 PDT Руби Сильвиос — автор проекта «363 дня чая». Девушка разукрашивает использованные чайные пакетики нежными рисунками, запоминая при этом свои эмоции и чувства от процесса творчества.

Публикация от Subway Doodle (@subwaydoodle)

3 Ноя 2016 в 4:53 PDT Сабвэй Дудл — художник, который использует реальные фотографии метрополитена и города и сочетает их со смешными иллюстрациями, создавая таким образом новый фантастический мир. Иногда такие «картины» кажутся очень забавными.