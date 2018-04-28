Пройди тест и узнай насколько ты культурный маркетолог!

Создатели рекламных кампаний в своих работах нередко обращаются к творениям великих мастеров — это прекрасный способ заинтересовать аудиторию и продемонстрировать свою креативность. Многие работы сами заслуживают носить статус произведения искусства в мире маркетинга.

В этом году фестиваль Silver Mercury проходит под девизом «Искусство маркетинга. Пространство возможностей». Все желающие поделиться своим творчеством в сфере маркетинговых коммуникаций могут подать заявку на сайте до 4 мая. А мы предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать, как хорошо вам знакомы произведения искусства, задействованные в уже известных рекламных кампаниях. Тест подготовлен официальным PR-партнером фестиваля Pro-Vision Communications.

Фестиваль Silver Mercury — это одно из крупнейших событий в области рекламы и массовых коммуникаций. Его основная миссия — обучение, развитие, вдохновение, оценка и признание профессионалов рекламы. По традиции, в рамках фестиваля проходит одноименная премия, участники которой в этом году поборются за победу в 42 номинациях двух блоков: «Стратегия и эффективность» и «Креатив и реализация». Присоединиться к числу конкурсантов можно, оставив до 4 мая заявку на сайте проекта. Награждение обладателей гран-при и призеров состоится 6 и 7 июня в Amber Plaza.

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