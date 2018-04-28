Бесплатный Владивосток: Автозвук, Кино из Азии и Соревнования по сборке Megaminx

Четырехдневные выходные принесут много интересного и полезного жителям Владивостока: семинары, концерты, конкурсы и обучающие мастер-классы. Однако, чтобы эти мини-каникулы не сказались на вашем кошельке, PRIMPRESS подготовил для вас интересные и, главное, бесплатные мероприятия.

Выставка художников «Владивосток»

С 28 апреля по 27 мая в Артэтаже пройдет ретроспективная выставка художников творческой группы «Владивосток». Группа «Владивосток» в свое время была флагманом авангарда в искусстве Приморского края, «раздвинула рамки для творчества следующих поколений художников; дала импульс и направление творческого поиска молодым, начинающим художникам; обогатила палитру стилистических, формальных приемов в живописи, графике, скульптуре; подготовила почву для организации других творческих объединений. Выставка продлится по 27 мая.

Место проведения: Фокина, 25. Вход бесплатный.

Конкурс-фестиваль инструментального мастерства

Пушкинский театр ДВФУ проводит конкурс-фестиваль инструментальной музыки „Мой день“. Конкурс участников в разных номинациях: рок-группы, инструментальные ансамбли, солисты-инструменталисты на духовых, струнных, народных инструментах, фортепиано и гитаре. В гала-концерте принимают участие лучшие творческие коллективы, солисты-инструменталисты, ставшие победителями по итогам конкурсного просмотра, а также гости конкурса.

Место проведения: ул. Пушкинская, 27.

Фотовыставка „Я видел“

1 мая в Большом ГУМе откроется фотовыставка „Я видел“, посвященная путешествиям. На выставке представлена коллекция впечатлений от посещения пятнадцати стран. Фотографии об укладе жизни людей в разных уголках нашей планеты, о традициях, о природной красоте, необычной архитектуре. Задача выставки — вдохновить вас собрать чемодан и отправиться в интересную вам точку мира. Или поставить цель не связанную с поездками, о которой раньше, возможно, и не думали. Вспомните все, что вы когда-то хотели и примите решительные действия для достижения желаемого!

Выставка продлится с 1 по 15 мая. Время работы с 10 до 20 часов. Вход бесплатный.

Соревнования по автозвуку

29 апреля состоится официальный 1Х этап Чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению в формате dB Drag Racing и Bass Race. Вход для зрителей бесплатный. Место проведения: Центральная площадь города Владивостока. Программа

09.00-10.00 Заезд регистрация участников;

10.00-10.15 Официальное открытие;

10.15-11.30 Судейство по классам. Квалификация участников;

11.30-13.30 Раунды на выбывание dB Drag Racing;

13.30-14.00 Развлекательная программа;

14.00-17.00 Раунды на выбывание Bass Race;

17.30-18.00 Награждение.

Выставка „ДВА“

30 апреля в Малом зале Центра современного искусства „Заря“ откроется выставка Валерия Чтака и Кирилла Крючкова „ДВА“. Задача этого проекта — проложить новые пути для общения и вывести все стороны этого разговора за предписанные им обстоятельствами границы. Знаки, символы, образы и эмблемы также могут способствовать связи и разделению опыта с другими. Там, где искусство служит поводом к диалогу, поводом к изменению нашего отношения к жизни, речь идет не только о беседе неких „двух“, но о включении в разговор всех участников, включая зрителей, которые пребывают во времени-пространстве выставки. Вход бесплатный.

Кино из Азии

Киноклуб „Ориент“ приглашает всех желающих на цикл показов посвященных китайскому кинематографу. Китай — наш ближайший сосед, но много ли вам известно о кинематографе Китая и о том, под воздействием каких социальных процессов ему удалось сформироваться? В рамках кинопоказов вы увидите 5 фильмов из 5 городов.

Расписание:

02.05.2018 19.00 — „Пока не высохнут слезы“ / Гонконг / режиссер Вонг Кар-Вай . Гангстеру средней руки приходится делать выбор между любовью к женщине и верностью идеалам мужской дружбы. В первом случае долгое счастье в семейном союзе во втором — смерть в качестве расплаты за доблесть; 09.05.2018 19.00 — „Город скорби“ / Тайбэй / режиссёр Хоу Сяосянь. Семейная драма, действие которой происходит в критическое для Тайваня время, с 1945 по 1949 годы. История четырех братьев семейства Линь, которых судьба развела в эти бурные годы;

Волейбольный матч Приморочка — Тулица

Владивостокский волейбольный клуб „Приморочка“ в рамках чемпионата России среди клубов Высшей лиги „А“ проведет матч с клубом „Тулица“. Матч состоится 28 и 29 апреля в 17:00. Вход: бесплатный.

Место проведения: СК „Олимпиец“, ул. Батарейная, 2.

Говорим на немецком

Приглашаются все желающие на встречу клуба разговорного немецкого языка. Клуб разговорного немецкого языка Deutschclub — просто находка для тех, кто изучает немецкий язык, хочет улучшить свой уровень знания языка и восприятие немецкой речи на слух, узнать что-то новое о Германии. Стоимость: бесплатно. Место проведения: Библиотека им. А. М. Горького, ул. Некрасовская, 59а.

Соревнования по сборке Megaminx & One-Handed

Также в это воскресенье во Владивостоке пройдут городские соревнования по сборке кубика Megaminx или One-Handed. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча, кто не участвует в соревновании. Если вы умеете быстро собирать Megaminx или One-Handed — приходите на соревнования и покажите класс! Участвовать могут все, без ограничений по возрасту!

Вход свободный. Место проведения: ул. Батарейная, 6а. Начало в 10 часов.