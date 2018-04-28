Премия «Инновация-2018» объявила победителей

В номинации «Проект года» премия присуждена IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Ее куратором стал португалец Жоан Рибас, сформулировавший тему «Новая грамотность», в которой предлагалось предвосхитить изменения в общественной, экономической и культурной сферах. В номинации «Куратор года» победителями стали Мария Крамар и Карен Саркисов — награду получил осуществленный в Московском музее современного искусства мультидисциплинарный проект «Опыты нечеловеческого гостеприимства», организованный Фондом V-A-C.

Премию в номинации «Художник года» получил Владимир Логутов , награжденный за выставку «Следующий уровень» в Центре современного искусства «ВИНЗАВОД», показанную в рамках цикла «Прощание с вечной молодостью».

Победителем в номинации «Новая генерация» стал Кирилл Савченков с проектом Office of Sensitive Activities /Applications Group, организованным Фондом V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства.

В номинации «Образовательный проект» награду получила музейная резиденция «Подросток+музей» — сетевой методический проект Музея современного искусства PERMM, где сотрудники музеев России и Пермского края совместно с подростками обсудили и опробовали на практике способы использования современных арт-практик в образовательном процессе: разработали и реализовали проекты для подростковой аудитории, создали выставку и уличные арт-объекты, подготовили методическое издание.

Премии в номинации «Региональный проект» удостоена выставка «Обратно домой» в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции в Нижнем Новгороде (куратор Артем Филатов ).

В номинации «Книга года: теория и история современного искусства», учрежденной совместно с фондом «U-Art: Ты и искусство», премия присуждена изданию «Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III» Станислава Шурипы.

Константин Сорокин. Премия «Инновация» также присуждалась в двух внеконкурсных номинациях. Премию в номинации «За вклад в развитие современного искусства России» получил куратор, директор Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн , а обладателями «Инновации» в номинации «За поддержку современного искусства России» стали меценаты, коллекционеры и владельцы фонда собственного имени Владимир Смирнов