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Половина картин в музее французского художника оказались подделками
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Половина картин в музее французского художника оказались подделками 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Руководство французского государственного музея, посвященного творчеству художника Этьена Террюса, обнаружило, что более половины выставленных в заведении картин — подделки. Об этом пишет The Telegraph.
Первая подделка была найдена, когда искусствовед, работавший над новой выставкой, заметил на одной из пейзажных картин здания, построенные уже после смерти Террюса (1922 год). После этого эксперты определили, что 82 из 140 произведений искусства, выставленные в государственном музее, — поддельные.
Многие работы были куплены на деньги муниципальных властей — ущерб составил 160 тысяч евро (более 12 миллионов рублей). Некоторые картины были переданы двумя местными организациями, которые собирали деньги на приобретение полотен через благотворительность. Часть картин музей получил от частных коллекционеров.
Музей расположен в Эльне, где Террюс родился. Мэр Ив Барниол назвал произошедшее катастрофой. «Я ставлю себя на место всех людей, которые пришли в музей, посмотрели на эти подделки, заплатив за вход. Это неприемлемо, и я надеюсь, что мы найдем ответственных», — посетовал он.
Полиция конфисковала поддельные произведения искусства и пытаются найти продавцов картин. После инцидента многие эксперты забили тревогу по поводу подделок в музеях — по их мнению, как минимум 20 процентов всех полотен в крупных музеях по всему миру не принадлежат заявленным авторам.
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