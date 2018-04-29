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Во французском музее обнаружили 82 поддельные картины
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Во французском музее обнаружили 82 поддельные картины 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: BFM.RU
Сотрудники музея французского города Эльн, который гордился своей коллекцией художника Этьена Террюса, которого считают предшественником фовизма, неожиданно обнаружили, что половина из них — подделки. Муниципалитет покупал картины в течение 20 лет, потратив на них 160 тысяч евро. Мэр города назвал произошедшее катастрофой.
Однако подобные скандалы — обычное дело для небольших европейских музеев, говорит художественный критик Александр Евангели.
Александр Евангели художественный критик «С русским авангардом они постоянно случаются. Недавно было такое событие в одном из крупных европейских музеев в Голландии, где выставлялись поделки, которые вызвали у искусствоведов смех, просто это было настолько очевидно, даже на фотографиях. Вообще, это рутина музейной работы. Рынок подделок возникает еще до того, как возникает искусство. Небольшой провинциальный музейчик, для которого музей был действительно очень важной культурной институцией, и теперь оказывается в центре скандала. Видимо, да, это прямо сказывается на репутации. Но это, конечно, ни на что не влияет, то есть это ситуация, которая трогает мэра, которая трогает жителей. Это художественный музей, который собирает ранний исторический авангард в глубокой французской провинции. Это потрясающая просто ситуация, им стоит посочувствовать, конечно. Наверняка, найдутся какие-то понимающие меценаты, которые посочувствуют этому несчастному музею и одарят его, возможно, какими-то работами из собственных коллекций. Но, строго говоря, сами понимаете, 160 тысяч евро — это просто ничто».
Эльн — двадцатитысячный город на средиземноморском побережье, недалеко от границы с Испанией. Город известен своей древней историей, которая восходит к бронзовому веку, в частности, тем, что в начале IV века в нем укрывался римский император Констант — сын императора Константина I.
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