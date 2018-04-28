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Во французском музее «пионера фовизма» половина картин оказалась подделкой
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Во французском музее «пионера фовизма» половина картин оказалась подделкой 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Половина картин в музее одного из пионеров фовизма Этьена Террюса на юге Франции по результатам экспертной проверки оказались подделкой, сообщает радиостанция France Bleu.
Фовизм (fauve — «дикий») — направление во французской живописи конца XIX — начала XX веков, характеризующееся, по оценкам современников, «дикой» выразительностью красок. Этьен Террюс (1857-1922) — французский художник из Руссильона, считается одним из пионеров фовизма. В 17 лет отправился учиться в Париж, однако вскоре вернулся в родной Эльн, где и написал большую часть своих работ. Его творчество очень ценили такие французские художники, как Андре Дерен и Анри Матисс. Музей Террюса был открыт в Эльне в 1994 году.
В подлинности полотен художника-пейзажиста из Руссильона впервые засомневался историк и специалист по искусству Эрик Форкада, который участвовал в реставрационных работах в музее Террюса в Эльне (департамент Восточные Пиренеи). Экспертная комиссия позже установила, что 82 из почти 200 картин, выставленных в музее, являются подделкой.
"Это катастрофа! Я ставлю себя на место всех, кто посещал музей, кто смотрел на поддельные полотна, кто платил за входной билет, какой бы ни была цена. Это неприемлемо. Я надеюсь, что мы сможем найти виновных", — заявил мэра города Эльн Ив Барньоль.
По данным радиостанции, ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро. Мэрия города подала иск о подделке предметов искусства, нарушении авторских прав и мошенничестве. Жандармерия Восточных Пиреней начала расследование масштабного трафика предметов искусства, который, как предполагают в правоохранительных органах, не ограничился только картинами Террюса.
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