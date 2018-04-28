Выставки недели: выбор «Артгида». Май 2018

Генеральная репетиция Московский музей современного искусства на Петровке до 16 сентября

Проект на несколько месяцев занял все три этажа ММОМА на Петровке: в экспозицию вошли произведения из коллекции Фонда V-A-C, ММОМА и Фонда KADIST (Сан-Франциско — Париж). На первом этаже расположилась инсталляция Майка Нельсона из скульптур модернистов (Бранкузи, Джакометти, Мура) и современных авторов (Павла Альтхамера, Шерри Левин и др.). Второй этаж превращен в пространство-сцену, «действие» на которой разворачивается в трех премьерных показах в течение весны и лета. Верхний этаж стилизован под открытое хранилище музея, вмещающее более двух сотен произведений (Владислав Мамышев-Монро, Энди Уорхол, Джефф Кунс).

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Александр Колдер. Иллюстрация к изданию «Эрскин Колдуэлл. Похождения Алана Кента». 1976. Цветной офорт. Собрание Бориса Фридмана

Скульпторы и Livre d’artiste ГМИИ им. А. С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков до 2 сентября

Коллекция произведений в жанре книги художника (livre d’artiste), собранная Борисом Фридманом, широко известна и в Москве экспонировалась неоднократно. В его собрании хранятся книги, сделанные Пабло Пикассо, Ильей Зданевичем и другими корифеями мирового авангарда. В нынешнюю экспозицию вошли вещи, над которыми работали скульпторы — Аристид Майоль, Осип Цадкин, Ханс Арп и другие, — прославившиеся также как искусные графики и рисовальщики.

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Надежда Петрова-Леже (Надя Ходасевич-Леже). В. В. Маяковский в 1910 году. 1953. Холст, масло. Государственный музей В. В. Маяковского

Сотый апрель. Выставка из собрания Государственного музея В. В. Маяковского Проверка на прочность. Избранные произведения из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница» до 9 сентября

Две выставки заняли пространство павильона «Рабочий и колхозница». В разработанной ВДНХ программе межмузейного обмена Музей Маяковского представляет своего главного героя. В экспозиции можно увидеть «живого», а не академического Маяковского: личные вещи, ранние фотографии, автошаржи и автопортреты, посвященные поэту произведения его друзей, прижизненные иллюстрации его поэм и стихотворений. Отдельный сюжет рассказывает о том, как складывался культ Маяковского: памятники, названия улиц, фарфор, марки и открытки с его портретами. Екатеринбургский музей показывает выставку, посвященную идее сопротивления в самом широком смысле. Главный ее аспект — индустриальная тема в искусстве Урала: человек, подчиняющий себе непокорные земные недра и тем самым созидающий будущее. На выставке можно увидеть как работы увлеченных индустриальной темой московских и ленинградских классиков советского периода — Самуила Адливанкина, Александра Лабаса, Юрия Пименова, — так и произведения уральских художников разного времени.

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Олег Кулик. Теннисистка. Из проекта «Музей природы». 2002. Воск, смешанная техника, витрина — металл, стекло. Собрание Екатерины и Владимира Семенихиных

Искусство 2000-х Новая Третьяковка до 22 июля

Новый проект Третьяковки рассказывает об авторах, вышедших на авансцену в 2000-е годы, а также тех, кто заявил о себе в предыдущее десятилетие, но в «нулевые» поменял стратегию или форму высказывания. На выставке представлены работы Анатолия Осмоловского, Владимира Дубосарского и Александра Виноградова, а также Алексея Каллимы, Ирины Кориной, Ольги Чернышевой и других авторов, работавших в эпоху институционализации постперестроечной «тусовки», музейного бума и начала биеннального движения в России.

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Люда Калиниченко. Проект <500> METERS_ONLINE. 2016–2018. Фрагмент. 2018. Courtesy автор

Выставки на «ВИНЗАВОДЕ» до 26 мая Целый ряд выставок в преддверии майских праздников открылся в галереях, базирующихся в Центре современного искусства «Винзавод». Проект Ирины Кориной «Неизвестное конечно» в XL Галерее посвящен теме мемориальной архитектуры, ставшей непроницаемым и жутковатым художественным объектом. Аня Желудь в галерее 11.12 показывает бытовые зарисовки из серии «Блокнот». Галерея Osnova представляет выставку берлинского художника Хеннинга Страссбергера, сплавляющего в своих работах образы массовой культуры с абстрактной живописью. Новые картины-рисунки Александра Сигутина, выполненные акрилом на холсте и в минималистическом ключе трактующие евангелические сюжеты, выставляет галерея pop/off/art. В залах «Винзавода» также показывают проект Люды Калиниченко <500> METERS_ONLINE, осмысляющий последствия виртуального и реального перепроизводства.

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