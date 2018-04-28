В рамках выставки «Первоцветы» гостей Дарвиновского музея научат рисовать растения в различных техниках

25 апреля в государственном Дарвиновском музее прошла церемония открытия выставки «Первоцветы», на которой представлены работы современных художников ботанической иллюстрации и живописи. Об этом сообщается на сайте музея.

Изысканные, технически безупречные портреты цветов дают возможность понять, как этот старинный и своеобразный жанр изобразительного искусства развивается в 21 веке, какими современными техниками и материалами пользуются художники.

Выставку открыли сотрудники выставочного отдела Яна Шклярская и Елена Демьянова. Они поздравили участников с открытием выставки, заверив, что она обязательно найдёт своего зрителя и почитателя. Затем гостей приветствовали художники. Так, Анна Алёшина поблагодарила Дарвиновский музей за предоставленную возможность организовать выставку произведений Сообщества художников ботанической живописи и иллюстрации и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Ирина Голубева заметила, что ботаническая иллюстрация — «жанр, который гармонично совмещает в себе искусство и науку, художественность и достоверность и этим всегда был интересен художникам».

В рамках выставки 3 и 12 мая c 12:00 до 15:00 в оранжерее музея пройдут мастер-классы по ботанической живописи и рисунку. Мастера раскроют секреты различных техник и способов рисования растений и подскажут, как правильно делать зарисовки и подбирать цвета для своего первого ботанического скетчбука.