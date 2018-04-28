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Джастин Бибер на выставке о Джастине Бибере любуется вещами Джастина Бибера
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Джастин Бибер на выставке о Джастине Бибере любуется вещами Джастина Бибера 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Недавно в Сети появилась информация о том, что в родном городе Джастина (24) Стратфорде скоро откроется выставка Steps to Stardom в его честь. Экспозиция будет рассказывать о его пути к славе.
И вот, Бибер прилетел туда и сходил на выставку в музей Perth. Певец пришел не один, а с бабушкой Дайан и дедушкой Брюсом Дейл. «Это был неожиданный визит, мы не ожидали, что это произойдет, но сегодня перед обедом я получил сообщение от бабушки Джастина о том, что они собираются зайти. Это лучшее, что мог сделать Джастин, это был потрясающий опыт для людей, которые собрались в музее, Джастин был очень скромным и благодарным», — признался Джон Кастнер, генеральный директор музея.
На экспозиции собраны многочисленные награды певца, подарки из его детства, ударные установки, личные письма Джастина. Кстати, 95% коллекции было создано благодаря семье Бибера. «Он говорил о том, как здорово иметь эту выставку в своем родном городе и сказал, было здорово и странно ходить по выставке о себе. Его бабушка и дедушка сыграли огромную роль в организации этой выставки. Они те, с кем мы работали на начальных этапах. Они — те, кто знают его всю жизнь, у них в доме были сотни предметов», — заявил директор музея.
Бибер с удовольствием позировал с работниками выставки и написал на доске «Джастин был здесь».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-biber-na-vystavke-o-dzhastine-bibere-lyubuetsya-veshhami-dzhastina-bibera/
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