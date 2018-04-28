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Выставка Главархива Москвы «С „Лейкой“ по дорогам войны» в фотографиях военных корреспондентов
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Выставка Главархива Москвы «С „Лейкой“ по дорогам войны» в фотографиях военных корреспондентов 

Главное архивное управление города Москвы 2 часа назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Экспозиция основана на снимках известных фотокорреспондентов Бориса Игнатовича, Александра Устинова, Евгения Халдея, Михаила Трахмана, Марка Редькина, Сергея Струнникова, Василия Малышева, Ивана Шагина и других. Выполняя задания ТАСС, Совинформбюро, газет «Правда», «Красная звезда» многие из них прошли с камерой всю войну, от первого до последнего дня. Рискуя собственной жизнью, они снимали бои на фронтах, запечатлели героический вклад в Победу тружеников тыла и действия партизанских отрядов.
«Снимки военных фотокорреспондентов — это бесценные исторические источники периода Великой Отечественной войны. Они отражают не только события, но и состояние человека на войне. На выставке представлены редкие кадры, которые создают портрет целого поколения, спасавшего свою Родину. В объектив фотоаппарата военных корреспондентов попали солдаты и военачальники, рабочие и медсестры, старики и дети, беженцы и солдаты союзных армий, жители освобожденных сел и городов нашей страны и Европы. Многие фотоснимки стали классикой отечественной и мировой фотографии» — сообщил начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.
Время работы экспозиции: понедельник — пятница с 09:00 до 17:00; суббота, воскресенье и праздничные дни — выходной.
Для посещения необходима предварительная запись в рабочие дни с 13:00 до 16:00 по телефону 8 (499) 724-34-90.
Выставка продлится до 25 июня 2018 года.
Место проведения: Москва, улица Профсоюзная, дом 82, корпус 1.
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