Концерт «Когда мы были на войне…» организуют в Музее русской гармоники Альфреда Мирека

Благотворительный концерт «Когда мы были на войне…», посвященный празднованию Дня Победы, пройдет 10 мая в Музее русской гармоники Альфреда Мирека. — Перед гостями выступят музыканты Василий Юрьев , Николай Ванякин и другие талантливые народные исполнители. Гости услышат композиции военных лет и старинные казачьи песни. Посетителей вечера вовлекут в это праздничное действо, что позволит создать атмосферу ушедшей эпохи, — рассказал сотрудник пресс-службы учреждения Антон Жеребнов. Отметим, что в Музее русской гармоники Альфреда Мирека регулярно проходят музыкальные выступления. Вход свободный после регистрации по телефону: +7 (499) 251-67-30. Гостей ждут по адресу: улица 2-я Тверская-Ямская, дом 18.