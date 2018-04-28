Концерт «Когда мы были на войне…» организуют в Музее русской гармоники Альфреда Мирека 

Благотворительный концерт «Когда мы были на войне…», посвященный празднованию Дня Победы, пройдет 10 мая в Музее русской гармоники Альфреда Мирека.
— Перед гостями выступят музыканты Василий Юрьев, Николай Ванякин и другие талантливые народные исполнители. Гости услышат композиции военных лет и старинные казачьи песни. Посетителей вечера вовлекут в это праздничное действо, что позволит создать атмосферу ушедшей эпохи, — рассказал сотрудник пресс-службы учреждения Антон Жеребнов.
Отметим, что в Музее русской гармоники Альфреда Мирека регулярно проходят музыкальные выступления.
Вход свободный после регистрации по телефону: +7 (499) 251-67-30.
Гостей ждут по адресу: улица 2-я Тверская-Ямская, дом 18.