Две удивительные кражи в мире искусства

Искусство — вещь довольно тонкая, и разобраться в нём могут далеко не все. Зачастую только эксперты способны объяснить, в чём заключается ценность той или иной картины, проанализировать каждый штрих, который сделал художник, и обратить внимание на детали, незаметные обычным людям.

Однако есть вещи, которые понятны более широкому кругу общественности. Например, стоимость картин известных художников. Поэтому некоторые стараются конвертировать искусство в нечто более понятное. Например, в деньги. Поэтому и крадут картины.

Рецепт идеального преступления

18 марта 1990 года. Глубокая ночь. Два человека в полицейской форме потребовали охранника бостонского музея Изабеллы Стюарт Гарднер открыть им дверь. Сотрудник музея выполнил требование — и на него тут же надели наручники. Потом та же учесть постигла и второго охранника. На немой вопрос в глазах, «полицейские» сообщили: «Не волнуйтесь, это не арест, а ограбление!». Охранников приковали к трубам в подвале и заклеили им рты.

Преступники побили рекорд по медлительности — на похищение они потратили 81 минуту, тогда как многим их «коллегам» хватало и пары минут. В числе добычи были картина Яна Вермеера «Концерт», три работы Рембрандта, по одной — Говерта Флинка Эдуарда Мане , а также пять рисунков импрессиониста Дега и китайский сосуд династии Шан. По оценкам экспертов, злоумышленники нанесли урон музею на общую сумму в 500 миллионов долларов.

ru.wikipedia.org Единственный морской пейзаж Рембрандта

Похитители не спеша отнесли картины и вазу в машину и скрылись. К сожалению, они не были экспертами в области искусства и повредили две работы Рембрандта, грубо вырезав их из рам. И, к счастью, не обратили внимание на картины Рафаэля и Боттичелли, за которые на «чёрном рынке» можно было бы получить баснословные деньги.

В девятом часу утра полиция прибыла на место преступления, и никаких следов не обнаружила.

Руководство музея было радо любимой информации. Оно установило вознаграждение в размере 10 миллионов долларов тому, кто сможет пролить свет на похищение 13 работ из коллекции.

Об этом ограблении не было почти никакой информации до марта 2013 года, когда представители ФБР заявили о том, что преступление почти раскрыто — стали известны имена похитителей. Следствие все эти годы продолжалось. И в сентябре 2017 поступили сообщения о том, что суд рассмотрел дело Роберт Джентайла по прозвищу Повар. Сотрудники ФБР подозревали, что он был одним из соучастником.

Однако на слушаниях по делу престарелый гангстер, передвигающийся на коляске, решил молчать. В итоге ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер так и считается нераскрытым.

Ради любви

Но далеко не всегда злоумышленниками движет желание обогатиться. Самое громкое преступление в мире искусства — похищение «Джоконды», которая сегодня оценивается примерно в 500 миллионов долларов.

en.wikipedia.org Винченцо Перуджия

Это произошло 21 августа 1911 года. Картину похитил итальянский художник и декоратор Винченцо Перуджа. В это время Лувр был закрыт на техническое обслуживание. Он дождался ночи, аккуратно вырезал шедевр из рамы и покинул здание. Пропажу обнаружили не сразу — сначала пришла мысль о том, что картину забрали, чтобы почистить её или как-то обновить.

Но спустя 24 часа в Лувре заволновались. Полицейские развесили по всему Парижу фотографии «Мона Лизы» и объявления о том, что она пропала. Возможно, поэтому похитителю не удалось продать эту картину, но он увез её во Флоренцию. На допросе Перуджа говорил о том, что хотел вернуть «Джоконду» на историческую родину, то есть во Флоренцию, где Леонардо Да Винчи и начал работать над ней. Также ещё он утверждал, что влюбился в героиню картины, как только посмотрел в её глаза.

Похитителя осудили на 12 месяцев, а «Мона Лиза» после триумфального турне по Италии вернулась в парижский Лувр. И до сих пор неизвестно, зачем итальянский декоратор решил украсть картину. Возможно, он планировал продать её, но широкая огласка дела очень ему помешала.

А, может быть, итальянца действительно очаровала незнакомка, которая на протяжении нескольких столетий улыбается с полотна. Этого уже никто не узнает.