На ВДНХ установят памятный знак участникам Великой Отечественной войны

Памятный знак работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установят на территории ВДНХ. Соответствующее распоряжение подписал 26 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ; оно опубликовано на портале мэра Москвы.

— Установить до 31 декабря 2020 года памятный знак работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., на территории акционер¬ного общества «Выставка достижений народного хозяйства» (просп. Ми¬ра, д. 119, стр. 57), — говорится в документе.

Памятник будет установлен за счет средств АО «ВДНХ»; оно же будет осуществлять его текущее содержание. (иб)