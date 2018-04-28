Ещё
На ВДНХ установят памятный знак участникам Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Ещё

На ВДНХ установят памятный знак участникам Великой Отечественной войны 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Памятный знак работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, установят на территории ВДНХ. Соответствующее распоряжение подписал 26 апреля мэр Москвы Сергей Собянин; оно опубликовано на портале мэра Москвы.
— Установить до 31 декабря 2020 года памятный знак работникам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., на территории акционер¬ного общества «Выставка достижений народного хозяйства» (просп. Ми¬ра, д. 119, стр. 57), — говорится в документе.
Памятник будет установлен за счет средств АО «ВДНХ»; оно же будет осуществлять его текущее содержание. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
ВДНХ украсят ко Дню Победы Проект Музея космонавтики попал в шорт-лист международной PR-премии Лекцию о Маяковском прочтут в павильоне «Рабочий и колхозница»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы54
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киноляпы, которые никто не замечал24
Ведущую спросили про дочь и вибратор39
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение