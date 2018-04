Первомай в парках, поющий поросенок и твист брежневских бровей. Куда сходить в выходные

Столичные парки открывают летний сезон, ветеран даба Mad Professor спешит в Москву, а в Театре на Покровке ставят «Поющего поросенка» Сергея Козлова . Редакция портала Москва 24 — о самых интересных культурных событиях, которые стоит посетить на длинных выходных.

День весны и труда в московских парках Парк Победы 1 мая открывает сезон фестивалем молодежной культуры. Профессиональные скейтеры и BMX-райдеры проведут показательные выступления. Рампы весь день будут открыты и для любителей. Развлекут посетителей парка участницы второго сезона шоу «Голос» Ольга Синяева и Александра Белякова, а также участники проекта «Голос. Дети» Мария Панкова и Азер Насибов.

Среди гостей фестиваля также будет легендарный боксер Константин Цзю . Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе поделится секретами своего мастерства и раздаст автографы.

В «Царицыно» пройдет чемпионат по мини-футболу. В 12:00 откроется танцевальная площадка, на которой можно будет поучаствовать в мастер-классах по бачате, сальсе, бальным танцам, цигуну и йоге.

Парк Горького открывает юбилейный, 90-й летний сезон. В этот день запланировано более 20 культурных мероприятий, главным из которых станет парад-перформанс LaLaGo по мотивам популярного мюзикла. В нем примут участие более 500 человек под предводительством робота, созданного в «Сколково».

В «Музеоне» в День весны и труда начинает работу театральная лаборатория Gogol School, созданная творческим коллективом «Гоголь-центра». Актеры и режиссеры театра проведут мастер-классы по сценической речи и пластике.

Сад имени Баумана приглашает на выставку «Мир. Труд. Арт». Профессиональные преподаватели проведут мастер-классы для начинающих художников. Посетителям также предложат создать коллективную работу. В парке установят огромный мольберт, на котором можно будет создать произведение из пластика, пуговиц, стекла и фольги.

В «Кузьминках» сезон откроют концертом кавер-групп. На территории парка оборудуют игровую зону, в которой посетители смогут посоревноваться в баскетболе и настольном футболе. Также для детей и их родителей подготовили шоу мыльных пузырей.

А в парке «Зарядье» посетителей ждут музыкальная программа и мастер-классы по мыловарению, рисованию и изготовлению открыток в самых разных стилях. В зоне Bullet-Time можно будет создать собственную 3D-фотографию.

Когда: 1 мая "Поющий поросенок" в Театре на Покровке В избе бабки Дарьи жил необычный поросенок, который пел и развлекал старуху танцами. Но в один злополучный день Дарья решила отпраздновать именины и заколоть поросенка, чтобы угостить соседа свининой. На предложение накрыть веганский стол старуха ответила отказом. Поросенку не оставалось иного выбора, кроме как бежать в лес.

Спектакль о настоящей дружбе и этичном отношении к животным по мотивам сказок Сергея Козлова, автора «Ежика в тумане».

Где: Театр на Покровке Когда: 1 мая, 12:00 "Чиполлино" в Театре кукол Московский театр кукол отметит День труда самой коммунистической детской сказкой «Чипполино». Рабочие и крестьяне в образе овощей вновь бросят вызов классовому врагу, принцу Лимону и его верному наймиту синьору Помидору. Возрастное ограничение — 5+.

Где: Московский театр кукол Когда: 1 мая, 11:00 Выставка «Весна и мода» Историк моды и телеведущий Александр Васильев открыл на ВДНХ цикл выставочных проектов «Музей моды». Здесь будут представлены коллекции его фонда, в котором хранится 65 тысяч экспонатов. Первая выставка — «Весна и мода» — уже доступна посетителям.

Вся экспозиция — ностальгия по ХХ веку. Платья знаменитых актрис, пышные юбки в стиле new-look, газовые косынки, изящные трафаретные рисунки, работы именитых дизайнеров и уникальные аксессуары ждут ценителей прекрасного в павильоне №16 «Гидрометеорология».

Когда: 26 апреля — 15 июля Где: павильон №16 «Гидрометеорология», ВДНХ

Полнокупольный фильм «Мы все звезды» В Московском планетарии покажут полнокупольный фильм «Мы все звезды», раскрывающий тайны космической химии. Продолжительность картины — 25 минут.

Зрители перенесутся на 13,8 миллиарда лет назад, чтобы проследить путь от формирования атомов водорода к синтезу углерода и молекулам жизни.

Когда: 2, 3 мая Где: Московский планетарий

Выставка «Трансатлантическая альтернатива» Успеть посетить первую в России выставку, посвященную кинетическому и оптическому искусству Восточной Европы и Латинской Америки: увидеть более сотни произведений искусства 1950–1970-х годов, в том числе кинетические скульптуры, картины, рисунки, фильмы и инсталляции, а также уникальные архивные материалы.

Выставка организована Варшавским музеем современного искусства совместно с Музеем современного искусства «Гараж».

Когда: 17 марта — 9 мая Где: Музей современного искусства «Гараж»

"Jumb… Lee… Ya" в «Станиславском» Еще один детский спектакль пройдет на этих выходных в «Станиславском». Артисты театра подготовили фантасмагорию на стихи английского поэта Эдварда Лира, предшественника Льюиса Кэрролла Даниила Хармса . Чистая поэтика бессмыслицы, которая и детей развеселит, и взрослых повергнет в приятное недоумение.

Где: Электротеатр «Станиславский» Когда: 29 апреля, 12:00, 15:00 Mad Professor в клубе Pluton Нил Фрейзер, больше известный как Mad Professor, возвращается в Россию. Продюсер и музыкант, заново открывший даб в цифровую эпоху, даст единственный концерт в клубе Pluton. Фрейзер в разное время сотрудничал с Massive Attack, Jamiroquai, Beastie Boys, The Orb, The KLF, UB40 и другими легендарными коллективами. В разное время Безумный Профессор экспериментировал с регги, даунтемпо, дабстепом и другими вечно актуальными жанрами. Попутно Фрейзер отметился как продюсер более 200 альбомов различных исполнителей.

Где: Клуб Pluton Когда: 29 апреля, 20:00 Combichrist в RED Культовый американский проект норвежского происхождения едет в Москву в рамках тура с говорящим названием Everybody Still Hates You. Уйдя от TBM в сторону постиндустриального гитарного звука, Combichrist сохранили танцевальную составляющую стиля. Жесткие ритмы, суровый вокал, не блещущие интеллектом мелодии. Все как в золотую эпоху темной сцены.

Где: Клуб RED Когда: 30 апреля, 20:00 "Громыка" в «Мумий Тролль Music Bar» Назвавшись в честь советского министра иностранных дел, пятеро музыкантов из Петрозаводска наклеили брежневские брови и принялись играть то, что сами назвали «тяжелый психоделический твист». Безумный сценический образ выгодно дополняют ксилофон и тексты, находящиеся за гранью здравого смысла. Если «Громыка» не русские The Residents, то невероятно к этому близки.

Где: «Мумий Тролль Music Bar» Когда: 29 апреля, 21:00