Улица Старый Арбат в Москве

Василий Лановой. Улица Старый Арбат находится в историческом центре Москвы и привлекает москвичей и туристов своей атмосферой. Здесь можно познакомиться с творчеством уличных музыкантов и художников, увидеть знаменитую стену Виктора Цоя , заглянуть в театр имени Вахтангова, в котором по сей день служат Владимир Этуш

Староарбатские музеи — Дом вверх дном, Ленточный и Зеркальный лабиринты, Дом великана — не такие классические и серьёзные, как, к примеру, Третьяковская галерея. Но в них будет интересно как взрослым, так и детям. Здесь же можно посетить Музей иллюзий, Музей истории телесных наказаний, Музей парфюмерии, Мемориальную квартиру Пушкина, Мемориальный музей имени А. Н. Скрябина, книжный развал.

На улице множество мест, где можно отдохнуть и перекусить: кафе, ресторанчики и антикафе, где от 2,5 рубля в минуту предложат уютный уголок с настольными играми и безлимитный с печеньем.