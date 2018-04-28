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Улица Старый Арбат в Москве
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Улица Старый Арбат в Москве 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Улица Старый Арбат находится в историческом центре Москвы и привлекает москвичей и туристов своей атмосферой. Здесь можно познакомиться с творчеством уличных музыкантов и художников, увидеть знаменитую стену Виктора Цоя, заглянуть в театр имени Вахтангова, в котором по сей день служат Владимир Этуш и Василий Лановой.
Староарбатские музеи — Дом вверх дном, Ленточный и Зеркальный лабиринты, Дом великана — не такие классические и серьёзные, как, к примеру, Третьяковская галерея. Но в них будет интересно как взрослым, так и детям. Здесь же можно посетить Музей иллюзий, Музей истории телесных наказаний, Музей парфюмерии, Мемориальную квартиру Пушкина, Мемориальный музей имени А. Н. Скрябина, книжный развал.
На улице множество мест, где можно отдохнуть и перекусить: кафе, ресторанчики и антикафе, где от 2,5 рубля в минуту предложат уютный уголок с настольными играми и безлимитный с печеньем.
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