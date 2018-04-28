Ингушетия получила 174 миллиона рублей на развитие культуры

Первый дом культуры построили в селе Сурхахи в Ингушетии, сообщает ТАСС

Новый дом культуры на 200 мест — важное событие не только для села Сурхахи, но и для всей республики. На базе нового учреждения организуют кружки и секции для детей, будут проводить концерты и праздники. Ребята смогут заниматься танцами, пением, изучать декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Дом культуры в Сурхахи построили в рамках целевой федеральной программы «Культура России на 2012-2018 годы». Проект обошёлся в 26 миллионов рублей.

В планах правительства Ингушетии открыть ещё восемь подобных заведений в других сёлах республики, чтобы сделать культуру доступней для населения. Сейчас в регионе ужасающе низкий уровень обеспеченности граждан культурно-досуговыми объектами — всего 26% жителей Ингушетии могут посещать местные ДК.