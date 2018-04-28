В ингушском селе Сурхахи открыли первый дом культуры

Досуговый центр построили по федеральной целевой программе «Культура России на 2012−2018 годы».

«Здесь будут организованы различные кружки, которые будут развивать наше подрастающее поколение. В период с 2008 года по настоящее время в республике построено 15 объектов культуры и до конца текущего года будут построены еще восемь таких же домов культуры в других селах республики», — сообщил на открытии глава региона Юнус-Бек Евкуров . Его слова передает ТАСС

По данным регионального Минстроя, стоимость возведения Дома культуры составила 26,23 миллиона рублей. В нем будут работать кружки по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному искусству и изобразительному искусству.