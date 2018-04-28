Ещё
История Первомая: открылась онлайн-выставка фотографий Главархива Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ведущую спросили про дочь и вибратор
Ведущую спросили про дочь и вибратор

История Первомая: открылась онлайн-выставка фотографий Главархива Москвы 

Главное архивное управление города Москвы 1 час назад
Фото: Главное архивное управление города Москвы
Виртуальная выставка Главного архивного управления города Москвы «Архивные фотографии о праздновании 1 Мая в Москве в XX веке» открылась на сайте Центрального государственного архива города Москвы. Интернет-проект, в который вошли снимки из Архивного фонда столицы, посвящен Празднику Весны и Труда.
Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в Москве 1 мая 1917-го, а в следующем году праздник стал государственным, получив название «День Интернационала». В 1972 году он был переименован в День международной солидарности трудящихся — Первое мая, а в 1992-м — в Праздник Весны и Труда.
В экспозиции представлены снимки 1920–1990-х годов известных советских фотокорреспондентов Бориса Вдовенко, Юрия Королева, Василия Мариньо, Александра Устинова, Бориса Игнатовича и многих других. На фотографиях запечатлены парады, участники демонстраций, праздничное оформление улиц и зданий города, выступления и народные гулянья.
Главное архивное управление города Москвы: последние новости
Документы Главархива Москвы сохраняют историю архитектурных памятников столицы С 1804-го по 1917-й: чем удивит выставка об истории московской пожарной охраны Выставка Главархива Москвы «С “Лейкой” по дорогам войны» в фотографиях военных корреспондентов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ведущую спросили про дочь и вибратор13
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Лоза в своем репертуаре9
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
После «Евровидения»: что стало с победителями2
Видео
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение