История Первомая: открылась онлайн-выставка фотографий Главархива Москвы

Виртуальная выставка Главного архивного управления города Москвы «Архивные фотографии о праздновании 1 Мая в Москве в XX веке» открылась на сайте Центрального государственного архива города Москвы. Интернет-проект, в который вошли снимки из Архивного фонда столицы, посвящен Празднику Весны и Труда.

Впервые день международной солидарности трудящихся отметили в Москве 1 мая 1917-го, а в следующем году праздник стал государственным, получив название «День Интернационала». В 1972 году он был переименован в День международной солидарности трудящихся — Первое мая, а в 1992-м — в Праздник Весны и Труда.