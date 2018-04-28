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В Ноябрьске красоты Урала и Байкала теперь совсем рядом
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В Ноябрьске красоты Урала и Байкала теперь совсем рядом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Ноябрьский музей воинской славы преподнёс сюрприз любителям природы. На днях в выставочном зале самого незаметного городского музея открылась выставка всероссийского проекта «Заповедный пояс России».
Коллекций фотографий самых красивых заповедников Сибири от Урала до Забайкальского края результат познавательной экспедиции по самым охраняемым природным заказникам. Экспедиция проходила в 2017 году, участвовали активисты добровольческих движений. Поддержку познавательному проекту оказывал министр природных ресурсов и экологии России. Выставку можно посетить до конца мая.
Источник фотографии: venividi.ru
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