Москвичам расскажут о культурной жизни дореволюционных «Сокольников»

Скоро в музее парка «Сокольники» начнет работать выставка «Дачные Сокольники. Дома и знаменитые владельцы».

Выставка станет продолжением вернисажа «Портрет на фоне пейзажа», посвященного истории дореволюционной эпохи одного из самых известных парков России.

Зрители получат возможность погрузиться в атмосферу забытых Сокольников. Некогда этот район был элитным дачным поселком. Летом здесь образовывался центр культурной жизни столицы. Музыканты, художники, писатели, артисты и просто богатые горожане проводили свой досуг именно здесь.

Новая экспозиция покажет Сокольники с другой стороны. Архивные планы, описания построек, афиши и карты, фотографии прежних владельцев и иллюстрации самих дачных особняков, некоторые из них еще сохранились — все это будет представлено на новой выставке в «Сокольниках». Полноту картины дачной жизни дореволюционного времени создадут предметы из частных коллекций: костюмы, аксессуары повседневного обихода, почтовые открытки и даже чудом сохранившиеся фрагменты зданий.

Выставка начнет работать 9 мая. Посмотреть экспозицию можно до 14 октября.

Музей парка «Сокольники» открыт для посещения ежедневно, кроме понедельника. Стоимость входа в музей составляет 50 рублей, и отдельно оплачивается экскурсия по выставке: сто рублей. Купить билет можно онлайн, а также на первом этаже дирекции парка.