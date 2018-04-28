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Москвичам расскажут о культурной жизни дореволюционных «Сокольников»
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Москвичам расскажут о культурной жизни дореволюционных «Сокольников» 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Скоро в музее парка «Сокольники» начнет работать выставка «Дачные Сокольники. Дома и знаменитые владельцы».
Выставка станет продолжением вернисажа «Портрет на фоне пейзажа», посвященного истории дореволюционной эпохи одного из самых известных парков России.
Зрители получат возможность погрузиться в атмосферу забытых Сокольников. Некогда этот район был элитным дачным поселком. Летом здесь образовывался центр культурной жизни столицы. Музыканты, художники, писатели, артисты и просто богатые горожане проводили свой досуг именно здесь.
Новая экспозиция покажет Сокольники с другой стороны. Архивные планы, описания построек, афиши и карты, фотографии прежних владельцев и иллюстрации самих дачных особняков, некоторые из них еще сохранились — все это будет представлено на новой выставке в «Сокольниках». Полноту картины дачной жизни дореволюционного времени создадут предметы из частных коллекций: костюмы, аксессуары повседневного обихода, почтовые открытки и даже чудом сохранившиеся фрагменты зданий.
Выставка начнет работать 9 мая. Посмотреть экспозицию можно до 14 октября.
Музей парка «Сокольники» открыт для посещения ежедневно, кроме понедельника. Стоимость входа в музей составляет 50 рублей, и отдельно оплачивается экскурсия по выставке: сто рублей. Купить билет можно онлайн, а также на первом этаже дирекции парка.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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