Выставка старинных карт «От Московии к Империи» открылась в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов

Экспонатами из своих собраний поделились Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАИК).

— Смотря на карты XVI века, мы лучше понимаем, каким образом наше государство увеличивалось в размерах, и из маленькой Московии превратилось в великую Российскую империю, — сказала «ВМ» автор идеи и сокуратор выставки, директор музея Тамара Савельева. — На этих картах отмечены не только границы земель — здесь можно увидеть и животных, которых использовал человек, и народы, которые там жили.

Глядя на карты, становится ясно, что для Западной Европы мы были страной неизвестной и загадочной. А все неизвестное — пугает.

Например, некоторые наши регионы названы Сарматия или Тартария. И еще, по мнению иностранцев, на наших землях жили Гог и Магог.

— Действительно, нередко иностранцы народам, проживающим на наших территориях, давали отрицательные названия и характеристики. Но постепенно, по мере того как шло узнавание друг друга, отношение менялось, — говорит Тамара Савельева.