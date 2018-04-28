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Выставка старинных карт «От Московии к Империи» открылась в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов
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Выставка старинных карт «От Московии к Империи» открылась в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Экспонатами из своих собраний поделились Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАИК).
— Смотря на карты XVI века, мы лучше понимаем, каким образом наше государство увеличивалось в размерах, и из маленькой Московии превратилось в великую Российскую империю, — сказала «ВМ» автор идеи и сокуратор выставки, директор музея Тамара Савельева. — На этих картах отмечены не только границы земель — здесь можно увидеть и животных, которых использовал человек, и народы, которые там жили.
Глядя на карты, становится ясно, что для Западной Европы мы были страной неизвестной и загадочной. А все неизвестное — пугает.
Например, некоторые наши регионы названы Сарматия или Тартария. И еще, по мнению иностранцев, на наших землях жили Гог и Магог.
— Действительно, нередко иностранцы народам, проживающим на наших территориях, давали отрицательные названия и характеристики. Но постепенно, по мере того как шло узнавание друг друга, отношение менялось, — говорит Тамара Савельева.
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