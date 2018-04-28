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Все, что нужно знать о Met Gala 2018
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Все, что нужно знать о Met Gala 2018 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Что такое Met Gala
С 1948 года первый понедельник мая традиционно считается самым важным днем в году для модной индустрии. Потому что именно в этот день в Нью-Йорке проходит Бал Института костюма — своеобразный модный Оскар, только лучше. В этот день каждый год музей Metropolitan открывает свои двери для десятков знаменитостей, которые приходят продемонстрировать лучшие творения именитых дизайнеров. Именно здесь создается настоящая fashion-история. Конечно, возможность попасть на такое мероприятие стоит дорого: компаниям приходится платить по 150 000 долларов за столик на Met Gala. Все деньги, собранные за ночь, идут на благотворительность в музей Metropolitan. В 2016 году вышел фильм «Бал», рассказывающий о важнейшем событии мировой fashion-культуры глазами его распорядителей — главного редактора Vogue Анны Винтур и куратора Института костюма Эндрю Болтона.
Тема и место 2018
7 мая 2018 Met Gala традиционно пройдет в музее Metropolitan. Главная тема вечера всегда приурочена к выставке, которая начинает работать после Бала. В этом году это «Божественные тела: мода и католическое воображение». В музее будут представлены работы Коко Шанель, Кристобаля Баленсиаги, Джона Гальяно, а также предметы декоративно-прикладного искусства из Ватикана.
К чему подготовиться
Каждый год дизайнеры выбирают себе музу, с которой и появляются на красной дорожке перед мероприятием. Пока от одних творений кутюрье захватывает дух, другие повергают в настоящий шок. Мы вспомнили несколько удачных нарядов селебрити, а также кое-какие совершенно провальные образы. Вот они:
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