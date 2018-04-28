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В кинотеатре на Люблинской устроят праздник в честь Первомая
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В кинотеатре на Люблинской устроят праздник в честь Первомая 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
Фотовыставка, арт-зона, мастер-класс по рисованию и разные активности ждут гостей праздника в честь Первомая в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице.
Во вторник, 1 мая, здесь откроется выставка фоторабот Москва, любовь моя» от юных фотохудожников, которые выступают в четырех возрастных категориях.
Мастера изобразительного искусства проведут мастер-класс по рисованию, детей и подростков ждут различные развлечения.
Открытие выставки состоится в 10.00, одновременно стартует работа арт-зоны «Я люблю рисовать» и мастер-класс от студии рисования. В 11.00 состоится показ фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Вход свободный.
Напомним, что кинотеатр «Молодежный» находится по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)
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