В кинотеатре на Люблинской устроят праздник в честь Первомая

Фотовыставка, арт-зона, мастер-класс по рисованию и разные активности ждут гостей праздника в честь Первомая в кинотеатре «Молодежный» на Люблинской улице.

Во вторник, 1 мая, здесь откроется выставка фоторабот Москва, любовь моя» от юных фотохудожников, которые выступают в четырех возрастных категориях.

Мастера изобразительного искусства проведут мастер-класс по рисованию, детей и подростков ждут различные развлечения.

Открытие выставки состоится в 10.00, одновременно стартует работа арт-зоны «Я люблю рисовать» и мастер-класс от студии рисования. В 11.00 состоится показ фильма Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Вход свободный.

Напомним, что кинотеатр «Молодежный» находится по адресу: улица Люблинская, дом 11. (то)