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В Омске посетители музея имени Врубеля сами создали выставку
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В Омске посетители музея имени Врубеля сами создали выставку 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоялось открытие выставки «Весна. Воздух свободы». Экспозиция была сформирована посетителями музея.
«Кураторами выставки стала группа активных омичей «третьего возраста». Пенсионеры в течение семи месяцев проходили музейную подготовку: слушали курс лекций по истории искусств, участвовали в тренингах и мастер-классах, посещали запасники музея, встречались с хранителями коллекций, искусствоведами. Экспонатами стали произведения отечественных художников второй половины XX — начала XXI века, времени юности, молодости и зрелости участников проекта», — уточнили в пресс-службе областного правительства.
Добавим, что зрители смогут увидеть произведения отечественных художников: живопись, графику и скульптуру второй половины XX — начала XXI веков.
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