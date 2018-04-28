В Омске посетители музея имени Врубеля сами создали выставку

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоялось открытие выставки «Весна. Воздух свободы». Экспозиция была сформирована посетителями музея.

«Кураторами выставки стала группа активных омичей «третьего возраста». Пенсионеры в течение семи месяцев проходили музейную подготовку: слушали курс лекций по истории искусств, участвовали в тренингах и мастер-классах, посещали запасники музея, встречались с хранителями коллекций, искусствоведами. Экспонатами стали произведения отечественных художников второй половины XX — начала XXI века, времени юности, молодости и зрелости участников проекта», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Добавим, что зрители смогут увидеть произведения отечественных художников: живопись, графику и скульптуру второй половины XX — начала XXI веков.